نظر کمیسیون به وزیر پیشنهادی ارشاد مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: وزیر پیشنهادی ارشاد حداقل شرایط لازم را برای احراز مسوولیت دارد و نظر کمیسیون نسبت به وی مثبت است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عموم نمایندگان عضو در کمیسیون به ایشان رای مثبت می دهند اما این به معنای برخورداری وی از جمیع شرایط برای احراز مسوولیت نیست.



آرین منش با اشاره به تجربه وی در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد در صورتی که وزیر پیشنهادی از تیم کارشناسی خبره، صاحب نظر و مورد قبول اصحاب فرهنگ و هنر استفاده کند و مشاوران قوی و توانمندی را به کمک گیرد بتواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

وی افزود: مسلما چهره های شاخص تر و توانمند تری از وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد برای تصدی این پست در کشور وجود دارد اما انتخاب وزیر طبق قانون بر عهده رییس جمهور است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم دولت دهم با برنامه ریزی صحیح و اصولی می تواند ماموریت های مهم در حوزه فرهنگ و هنر را عملیاتی کند