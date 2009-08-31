به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسن قنبری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نیروگاه هایی مانند شیروان و فردوسی بعد از تکمیل بخش بخار هر کدام دارای سه بلوک و نیروگاه سیکل ترکیبی قاین دارای دو بلوک خواهد بود.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی قدرت نصب شده در نیروگاه های این استانها را پنج هزار و 188 مگاوات اعلام کرد.

قنبری افزود: بخش بخار نیروگاه شیروان نیز با قدرت 480 مگاوات شروع شده که طی دو سال آینده به مرور واحدها در مدار قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بخش بخار نیروگاه های فردوسی به قدرت 480 مگاوات و قاین به قدرت 320 مگاوات احداث می شود.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اظهار داشت: احداث نیروگاه های سرخس، تربت حیدریه و سبزوار هر کدام با قدرت 500 مگاوات (یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو واحد گاز و یک واحد بخار) توسط بخش خصوصی نصب و راه اندازی می شود.



قنبری گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل بخش بخار نیروگاه های شیروان، فردوسی و قاین 12 هزار و 500 میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای احداث نیروگاه های سرخس، تربت حیدریه و سبزوار 11 هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: بهره برداری از نیروگاه های مذکور ضمن تأمین برق مشترکان موجب بهبود پایداری شبکه، کاهش تلفات، اصلاح ولتاژ و نیز رشد صنعت در منطقه و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و توسعه زیربنایی می شود.

وی عنوان کرد: شرکت برق منطقه ای خراسان مسئولیت تأمین برق استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را بر عهده دارد و دارای شبکه فوق توزیع و انتقال سراسری است و نیروگاه های طوس، مشهد، شریعتی، فردوسی، نیشابور، شیروان، گازی قاین، سیکل ترکیبی قاین و بادی بینالود به اضافه تعداد نیروگاه دیزلی کوچک جمعا به قدرت نصب شده (اسمی) پنج هزار و 188 مگاوات برق مورد نیاز مشترکان را تأمین می کند.