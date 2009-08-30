مراجعه دارندگان برگه‌ های سهام عدالت به تعاونی های توزیع سهام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدعلی مصدق ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: افرادی که برگه ‌های سهام عدالت را دریافت کرده ‌اند اما هنوز به تعاونی ‌های یاد شده مراجعه نکرده‌اند باید هرچه سریعتر به این مراکز در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند تا برگه های آنها به جریان افتاده و پس از ثبت مشخصات در این تعاونی ها، سود سهام به آنها تعلق گیرد.

وی افزود: در صورت عدم مراجعه به تعاونی ها، برگه ها همچنان بدون دریافت هیچ سودی در دست آنها باقی خواهد ماند.

محقق یکی از بزرگترین مشکلات در راه توزیع سود سهام عدالت در استان یزد را عدم اطلاع افراد و دارندگان برگه ‌های سهام عدالت از مراجعه به شرکتهای تعاونی توزیع سود سهام عدالت اعلام کرد.

492 هزار نفر در استان یزد سهام عدالت دریافت کردند

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مجموعه برگه‌ های سهام عدالت توزیع شده در استان یزد اظهار داشت: در این استان، 492 هزار و 390 نفر سهام عالت دریافت کرده ‌اند.

وی یادآور شد: در مرحله اول توزیع سهام عدالت، 90 هزار و 540 نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد 55 هزار و 101 نفر برگه سهام دریافت کردند و از این تعداد 52 هزار و 221 نفر به تعاونی ‌ها برای ثبت ‌نام دریافت سود مراجعه کرده‌ اند.

محقق خاطرنشان کرد: حدود سه هزار نفر از این افراد به دلایل مختلف از جمله نا‌آگاهی هنوز به تعاونی ‌ها مراجعه نکرده ‌اند و تا زمانی‌ که نام و مشخصات آنها در این مراکز به ثبت‌ نرسد، از سود سهام برخوردار نخواهند شد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر مشمولان مرحله اول و دوم سهام عدالت شامل تمامی افراد زیرپوشش کمیته امداد، بهزیستی و بسیجیان فاقد شغل همچنین تمامی ساکنان روستاها و عشایر استان یزد، سود سهام خود در سال‌های 86 و 87 دریافت کرده‌اند.

وی عنوان کرد: سود سهام مشمولان مرحله سوم شامل تمامی کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز آماده است و با مراجعه افراد به تعاونی‌ها به زودی به حساب آنها واریز خواهد شد.

از کلیه افراد در استان یزد برای دریافت سهام عدالت ثبت نام می شود

محقق تاکید کرد: ثبت‌ نام سهام عدالت در استان یزد تاکنون در 13 مرحله و در هر مرحله از گروهی خاص انجام شده اما هم‌ اکنون اعلام می‌ شود کلیه افرادی که به هر نحو خود را مستحق دریافت سهام عدالت می ‌دانند، برای ثبت ‌نام در این طرح بزرگ به اداره امور اقتصاد و دارایی استان یزد مراجعه کنند.

وی عمده‌ ترین مشکل طرح توزیع سهام عدالت در استان یزد را تداخل وضعیت و همپوشانی اعلام کرد و افزود: عده زیادی از افراد در چند مرحله اقدام به ثبت ‌نام در این طرح کرده‌ اند که این امر از شماره‌ های ملی افراد و شماره سریال کالابرگهای خانوار قابل تشخیص است.