نخستین کتابخانه اسلام و ایران شناسی در یزد راه‌ اندازی شد

مدیر اجرایی موسسه آوای عرشیان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این کتابخانه در هتل سنتی شرق در خیابان مسجد جامع یزد به بهره ‌برداری رسیده است.

سیدحسن حسینی خاطرنشان کرد: در این کتابخانه بیش از 60 عنوان کتاب به پنج زبان زنده دنیا در موضوعاتی همچون انقلاب اسلامی، اسلام، تشیع و اهل بیت‌(ع) و ... در دسترس گردشگران خارجی به صورت کتابخانه باز قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج دین اسلام همچنین ترویج فرهنگ و آداب و سنن ایرانی در میان گردشگران خارجی بیان داشت: موسسه آوای عرشیان آمادگی دارد این طرح را در دیگر مراکز اقامتی استان یزد و سایر نقاط کشور اجرا کند.

حسینی ضمن تقدیر از فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی در حوزه جذب گردشگر در سال‌های اخیر، خواستار ترویج فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت‌(ع) به عنوان میراث فرهنگی چندهزار ساله مردم ایران شد.

وی عنوان کرد: میراث فرهنگی مردم ایران منحصر به خشت و بادگیر و مناره ‌ها نیست بلکه اعتقادات دینی و مذهبی نیز بخش جدانشدنی از میراث فرهنگی مردم ایران است.

حسینی تاکید کرد: انتظار می ‌رود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حفظ و ترویج این اعتقادات با توجه به موج روزافزون گرایش به اسلام در دنیا، گام بلندی در این زمینه بردارد.

مدیر اجرایی موسسه آوای عرشیان همچنین از را‌ه‌اندازی بخش پاسخ به سئوالات و شبهات دینی با کمک اساتید حوزه و دانشگاه به صورت چهره به چهره با گردشگران خارجی در آینده ‌ای نزدیک خبر داد و خواستار همکاری نهادهای فرهنگی و تامین اعتبار لازم به منظور اجرای هرچه بهتر این طرح شد.