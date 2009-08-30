به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: هرچند شناخت نسبی از تیم بحرین دارم اما انگیزه این تیم برای حضور در مسابقه پلی‌آف انتخابی جام جهانی مقابل عربستان شرایط مناسبی را برای تیم ما فراهم می کند تا در این بازی توان فنی و آمادگی بازیکنان را محک بزنیم.

قطبی ادامه داد: دیدار با بحرین تدارکی مناسب برای آماده سازی تیم ملی است و تلاش می کنیم تا برنامه‌های تاکتیکی‌مان را دراین بازی به حریف دیکته کنیم.

وی افزود: خوشبختانه تمامی بازیکنان تیم ملی در آمادگی کامل به سر می برند و برای دیدار با بحرین آماده‌اند. تلاش می کنیم تا با ارائه فوتبالی قابل قبول نتیجه این دیدار تدارکاتی را به نفع خودمان رقم بزنیم.

قطبی با بیان اینکه در این دیدار تیم کشورمان بازیکنان لژیونر خود را در اختیار نخواهد داشت، افزود: بازی بدون بازیکنان لژیونر تجربه مفیدی است و امیدوارم بازیکنان جایگزین بتوانند شایستگی‌های خود را در این دیدار دوستانه برای رسیدن به ترکیب اصلی نشان دهند.

سرمربی تیم ملی اضافه کرد: خوشبختانه بازیکنان تیم ملی با توجه به حضور در کوران بازیهای لیگ از آمادگی بالایی برخوردارند و امیدوارم با همکاری کادر فنی بتوانیم هماهنگی لازم را بین آنها ایجاد کنیم.

وی در پایان یادآور شد: از میلان ماچالا شناخت خوبی دارم. او مربی کارآمدی است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس کارنامه خوبی دارد و امیدوارم تیم ملی با بازیکنان داخلی خود بتواند نتیجه قابل قبولی را در دیدار تدارکاتی فردا مقابل بحرین به دست آورد.