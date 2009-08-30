دیدار جمعی از اساتید و روسای دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار که همچنان ادامه دارد، چند تن از اساتید و محققین برجسته کشور به طرح نظرات خود درباره مسائل دانشگاهی، علمی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداختند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی و روسای دانشگاه ها و تعدادی از نخبگان علمی کشور عصر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار که همچنان ادامه دارد، چند تن از اساتید و محققین برجسته کشور به طرح نظرات خود درباره مسائل دانشگاهی، علمی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداختند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
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