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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

عصر امروز صورت گرفت؛

دیدار جمعی از اساتید و روسای دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب

دیدار جمعی از اساتید و روسای دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب

جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی و روسای دانشگاه ها و تعدادی از نخبگان علمی کشور عصر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار که همچنان ادامه دارد، چند تن از اساتید و محققین برجسته کشور به طرح نظرات خود درباره مسائل دانشگاهی، علمی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداختند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 938887

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