موفقیت آمیز بودن سفر متکی به بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی نوا، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق تاکید کرد سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد، رضایت بخش و موفقیت آمیز بود.



"ولید شرکه"، سفر منوچهر متکی به عراق و مذاکرات وی با مقامهای عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر موفقیت آمیز بود.



این در حالی است که روزنامه الصباح چاپ بغداد از توافق ایران و عراق برای برگزاری دو نشست با هدف حل پرونده های حل نشده خبر داد.



این توافق در پی سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد به دست آمد که بر اساس آن، بغداد و تهران طی دو ماه آینده، دو نشست برای حل پرونده های موجود و تقویت همکاری دوجانبه برگزار خواهند کرد.



متکی روز گذشته با هدف شرکت در مراسم تشییع پیکر رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی عراق به بغداد سفر کرده با نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود.



متکی در این دیدارها بار دیگر بر حمایت کشورمان از امنیت و ثبات و روند سیاسی عراق تاکید و انفجارهای تروریستی چهارشنبه 28 مرداد در بغداد را که بیش از 1300 کشته و زخمی به جا گذاشت، محکوم کرد.