محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه ساعاتی پیش جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان به ریاست لاریجانی به پایان رسید، اظهار داشت: در این جلسه در حدود 160 نفر از اعضای مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان حضور داشتند.



وی با اشاره به ارائه گزارشهایی از فراکسیونهای چهارگانه به مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان، عنوان کرد: باهنرازفراکسیون پیشرفت وعدالت، زارعی از فراکسیون انقلاب اسلامی ، بادامچیان از فراکسیون حزب موتلفه و فدایی از فراکسیون تحول خواهان وایثارگران هرکدام بصورت جداگانه گزارشهای خود را درخصوص تصمیم گیری در مورد دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی به مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان ارائه کردند.



این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه اعضای مجمع در مورد نحوه تصمیم گیری این مجمع درباره دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی احمدی نژاد به بحث وتبادل نظر پرداختند، گفت: بدلیل اینکه هنوز اعضای مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان صحبتهای همه وزیران پیشنهادی را نشنیده اند، قرار بر این شد که تصمیم گیری در خصوص دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی برعهده خود نمایندگان گذاشته شود.



وی در عین حال تصریح کرد: البته اگر بنا باشد که مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان تصمیم دیگری را در این خصوص اتخاذ نماید یک جلسه فوق العاده ای را قبل از رای گیری برگزار خواهیم کرد.



میرتاج الدینی در پایان اعلام کرد: بدلیل اینکه مباحث مطروحه در این جلسه به نتیجه نرسید، مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان هم بیانیه ای در این خصوص نخواهد داد.

