به گزارش خبرنگار مهر، پس از تشخیص نهایی پزشک متخصص و کادر پزشکی تیم فوتبال سپاهان اصفهان، محرم نویدکیا که از ناحیه مینیسک دچار مصدومیت شده است، فردا(سه شنبه) در تهران جراحی می شود.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس از این جراحی، تا شش هفته نمی‌تواند این تیم را همراهی کند. البته اعضای کادر پزشکی تیم سپاهان با برنامه‌های آب‌درمانی تخصصی و برنامه‌های تقویتی در صدد بهبود وضعیت این بازیکن بوده و امیدوارند دوره درمان وی پس از انجام عمل، از شش هفته به چهار هفته برسد.

همچنین دبیر کل فدراسیون فوتبال در نامه ای به باشگاه سپاهان اصفهان از تلاش‌ها و مساعدت‌های این باشگاه در امر برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم های ملی پایه کشورمان تقدیر کرد.

در بخشی از این نامه، خطاب به ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان آمده است: " به مصداق کلام نغز و شیوای امیرالمومنان حضرت علی (ع) بر خود فرض می دانیم از تلاش‌ها و مساعی جنابعالی در امر برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم های ملی پایه کشورمان تقدیر و تشکر نمائیم."

