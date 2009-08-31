ابراهیم توره در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جریمه 125 هزار دلار باشگاه سپاهان که به خاطر تاخیرهایش برای وی در نظر گرفته شده است، گفت: من صحبت‌هایم را در باشگاه و نشست‌های کمیته انضباطی مطرح کردم و در نهایت جریمه باشگاه را می پذیرم. این جریمه قانونی بود زیرا تاخیرهای زیادی داشتم.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تاخیر در بازگشتت به اصفهان چه بود؟، اظهار داشت: ابتدا مشکلاتی برای دریافت روادید داشتم و به همین دلیل اردوی ترکیه را از دست دادم ولی پس از آن برای عقد قرارداد با باشگاه نانت فرانسه، به این کشور رفتم اما پس از توافق نهایی نتوانستم با این تیم قرارداد امضا کنم.

این مهاجم سنگالی در پاسخ به این سوال که چگونه پس از عقد قرارداد با باشگاه سپاهان، با یک باشگاه دیگر وارد مذاکره شده اید؟، تاکید کرد: من فکر می کردم بندی در قراردادم وجود دارد که می توانم بر اساس آن از سپاهان جدا شده و به نانت بروم اما وقتی متوجه اشتباهم شدم به اصفهان برگشتم و امروز هم تمام توانم را برای موفقیت با سپاهان به کار می بندم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با نظر امیر قلعه نویی تمرینات بدنسازی را زیر نظر دکتر سعید آلوسی پیگیری می کند، تاکید کرد: در این دو روز تمرینات بسیار خوب و حرفه ای را آقای آلوسی برایم در نظر گرفته است و فکر می کنم با انجام این تمرینات بتوانم از انتهای هفته جاری در تمرینات گروهی شرکت کنم.

توره با بیان اینکه تمام تلاش خود را انجام می دهد تا نظر امیر قلعه نویی سرمربی این تیم را برای حضور در ترکیب اصلی بدست آورد، اظهارداشت: یکی از هدف‌های بزرگم در این فصل رسیدن به عنوان آقای گلی است که امیدوارم با حمایت‌های کادر فنی و بازیکنان تیم به این مهم دست یابم.

وی با اشاره به مدیریت و کادرفنی قدرتمند تیم سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم برای موفقیت چیزی کم ندارد و قطعا با حمایت‌های مدیرعامل و مسئولان باشگاه و عملکرد کادرفنی و بازیکنان می توانیم در 3 جام لیگ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی به عنوان قهرمانی دست یابیم. من به سپاهان آمدم زیرا می دانستم با این تیم می توانیم هر 3 جام را فتح کنیم.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که طی 2 روز گذشته با زبان روزه تمرینات سنگین بدنسازی را برگزار کرده، با بیان اینکه روزه تاثیری در فعالیت‌های ورزشی اش نداشته و در همه حال سعی می کنم به مسائل دینی اهمیت دهد، در پایان گفت: امیدوارم با درخشش همراه سپاهان در مسابقات آسیایی و داخلی بتوانم نظر سرمربی تیم ملی کشورم را برای حضور در آن تیم جلب کنم.