حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : بطور نسبی از نتایج تیم طی 4 هفته ابتدایی لیگ راضی هستم و بازیکنان تلاش خود را برای کسب نتایج خوب انجام داده اند و کسی کم فروشی نکرده و اطمینان دارم با گذشت زمان و هماهنگی و شناخت بیشتر بین بازیکنان می توانیم به ثبات در نتیجه گیری هم برسیم.

سجادی در خصوص شکست سایپا مقابل پیکان درهفته چهارم اظهار داشت : به نظر من تیم سایپا نباید این مسابقه را واگذار می کرد. ما در این دیدار از هر نظر شایسته پیروزی بودیم . با وجود اینکه در این بازی دو گل دریافت کردیم ولی من عملکرد تیم راضی هستم. من اعتقاد دارم ضعف در تجربه تیمی و کار گروهی باعث شد این بازی را واگذار کنیم و باید کادر فنی روی این نقطه ضعف تیم بیشتر کار کند .

وی در خصوص سهم کادر فنی در نتایج سایپا تصریح کرد : معتقدم کادر فنی تلاش خود را برای بهبود شرایط و افزایش کیفیت تیم انجام می دهد و کم کاری ندارد و تاکنون هم نتایج امسال با توجه به جوانگرایی و تغییرات گسترده ای که در بازیکنان تیم داشتیم، رضایت بخش بوده است.

سجادی تاکید کرد : من اطمینان دارم با بازیهای بیشتر وهماهنگی و انسجام تیمی درفصل دوم سایپا نتایج بهتری کسب خواهد کرد.

مدیرعامل سایپا یادآورشد : البته اعتقاد دارم کادر فنی باید بیشتر روی استراتژی تیمی در هر بازی برنامه ریزی کند. سایپا امسال تیم یکدست و جوانی است که از بازیکنان جویای نامی برخوردار است و این تیم پتانسیل تبدیل شدن به تیمی جویای نام و شگفتی ساز در لیگ برتر را دارد.