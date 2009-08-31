به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دهم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با سی و یکم اوت سال 2009 میلادی.

- تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین ساعت 23:30 دقیقه امشب در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه ملی منامه برگزار می شود، به مصاف یکدیگر می روند.

- تورنمنت چهارجانبه النصر امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* دیدار رده بندی: الفیصلی اردن - الکرامه سوریه

* دیدار نهایی: النصر امارات - پرسپولیس ایران

- هفته نخست رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا با اسپورتینگ گیخون به پایان می رسد.

- تیم فوتبال استقلال ساعت 18 امروز طی دیداری دوستانه که در ورزشگاه دستگردی برگزار می شود، برابر تیم شهرداری بندرعباس به میدان می رود.