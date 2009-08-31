جزیره زیبای ناشناخته خلیج فارس به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این اثــر مستند که سیروس صادقی تهیه کنندگی آنرا به عهده دارد محسن رئیسی به صورت مجری کارشناس کــارگردانی آنــرا بر عهده گرفته است تا با تصویربرداری احمد خدابخش و محمد عبدی در نمایش طبیعت بکر این جزیره ایرانی خلیج فارس حق مطلب ادا شده و برنامه ای کامل و چشم نواز در مقابل دید مخاطبان شبکه استانی سیمای مرکز خلیج قرار گیرد.

جزیره هنگام در یک مایلی جزیره قشم قرار دارد و از لحاظ دریایی 30 مایل با شهر بنـدرعبـاس و مرکز استان هرمزگان فاصله دارد این جزیره از لحاظ وجود مناظر طبیعی منحصر به فرد است و سواحل زیبای آن در نوع خود بی نظیر است.

جزیره هنگام دارای مردمی سخت کوش و پرتلاش است که زندگی خود را از طریق صید و صیادی می گذرانند و وجود طبیعت بکر و دست نخـورده و پوشش گیاهی و جانوری و هم چنین پدیده های زیبای صخره ای در سواحل این جزیره خلیج فارس در ایــام مختلف ســال گردشگــران، محققین و دوستــداران طبیعت را به ســوی خــود می کشاند.