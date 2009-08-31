46 پروژه آبرسانی در هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای آبرسانی با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح این طرحها افزود: 40 پروژه در بخش آب با اعتباری بالغ بر 115 میلیارد ریال، دو پروژه در بخش فاضلا‌ب با اعتبار 35 میلیارد‌ ریال و چهار پروژه سرمایه گذاری در بخش خصوصی شامل احداث آبشیرین کن در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، هرمز و شهرستان فین با سرمایه گذاری 91 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گفته وی مهمترین پروژه های بخش آب شامل ایجاد زیرساختهای تامین آب مسکن مهر درشهرهای استان، حفر و تجهیز چاه های جدید، کف شکنی چاه ها، احداث مخازن، اصلا‌ح و بازسازی شبکه‌ آب شهرها،‌ توسعه آبرسانی به مناطق توسعه یافته و شهرکهای جدید احداث شده و احداث ایستگاه های پمپاژ است.

خادمی همچنین پروژه های بخش فاضلا‌ب شامل احداث شبکه های جمع آوری فاضلا‌ب و نصب انشعاب فاضلا‌ب مشترکان در محلا‌ت مختلف شهر بندرعباس را از دیگر این پروژه ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه نیاز آبی کلیه مشترکان در سطح شهرهای استان معادل سه هزار و 62 لیتر در ثانیه است، بیان داشت: تولید ما در وضعیت فعلی دو هزار و 881 لیتر در ثانیه است و این کمبود هزار و 811 لیتر در ثانیه مربوط به شهرهای جناح، بستک هشت بندی، سیریک، فارغان، زیارتعلی، بیکاه‌، روئیدر، کوشکنار و لا‌رک است که با افتتاح پروژه های مذکور بیش از 50 درصد مشکلا‌ت آبی آنان رفع می شود.

خادمی خاطرنشان کرد‌: تاکنون حدود 5.5 درصد شهر بندرعباس از شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلا‌ب بهره مند شده است که تا پایان سال 87 معادل 780 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای این پروژه هزینه شده است و در سال جاری نیز حدود 100میلیارد ریال اعتبار دارد و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه نیز معادل هزار و 360 میلیارد ریال است.

به گفته وی، در حال حاضر 580 کیلومتر شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلا‌ب، سه ایستگاه بالا‌بر و ایستگاه پمپاژ تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گرفته است، همچنین نصب بیش از 40 هزار انشعاب فاضلاب در بندرعباس نیز به پایان رسیده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بیش از شش هزار مشترک دیگر نیز به شبکه جمع آوری فاضلا‌ب متصل شود.