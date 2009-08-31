بهروز علیشیری شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک صنعتی کاوه ساوه در استان مرکزی افزود: زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در کشور فراهم شده است که باید با حذف مسائل دست و پاگیر، زمینه سرمایه گذاری بیشتر در کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه گردشگری و خدمات در کشور دارای ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر80 درصد سرمایه‌گذاری های صورت گرفته مربوط به بخش صنعت و معدن است.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری‌ خارجی در کشور را منجر به ایجاد 50 هزار نفر فرصت شغلی جدید در کشور دانست و گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند ایجاد محیط رقابتی هستیم.

علیشیری با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به نیاز و توان خود در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: اولویت نخست جذب سرمایه گذاری در کشور جذب افراد سرمایه گذار است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران در بازدید از دو پروژه تولید آب میوه و قوطی‌های رانی در شهرک صنعتی کاوه از نزدیک با مراحل سرمایه‌گذاری این طرح آشنا شد.

این مجموعه‌ تولیدی، صنعتی به وسعت 56 هزار متر مربع در واحد تولید آب میوه و شش هکتار در واحد تولید قوطی‌های رانی با مجموعه سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلار برای 350 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

در هر ساعت در این واحد تولیدی 72 هزار قوطی رانی و سالانه 950 میلیون قوطی رانی از جنس آلومینیوم تولید و وارد بازار می شود.