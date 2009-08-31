به گزارش خبرنگار مهر در اراک، 57 طرح با 122 میلیارد و 267 میلیون ریال سرمایه گذاری در شهرستان شازند راه اندازی شد.

با اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای بهمنی، ظهیرآباد، خیرآباد، مزرعه خاتون، حیان‌رود، سوارآباد، سرچان و چوناس، سه هزار و 987 نفر از مزایای آن بهره‌مند شدند.

بهره ‌برداری از پروژه‌های کانال آب کشاورزی، کتابخانه، زمین ورزشی، راه آسفالته روستایی، فضای آموزشی، پارک شهری و روستایی، پروژه مخابراتی و برق‌رسانی از دیگر پروژه‌های قابل بهره‌برداری در هفته دولت در این شهرستان است.

همچنین 36 طرح عمرانی در شهرستان ساوه به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل پنج طرح هادی روستایی، دو طرح آبرسانی، یک بندخاکی، یک پست هوایی، شش خط فشار متوسط هوایی، یک شبکه فشار متوسط زمینی، هفت طرح زیرسازی، بهسازی و روکش آسفالت، یک طرح فیبرنوری، یک مرکز معاینه فنی خودرو و یک طرح تولید خوراک دام است.

برای اجرای این طرحها در مجموع 55 میلیارد و 470 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و بخش خصوصی هزینه شده است.