به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در مراسم بهره برداری از این مجتمع خوابگاهی که نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان و استاندار سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اظهار داشت: این مجتمع خوابگاهی با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی استان و دانشکده علوم قرآنی زاهدان ساخته شده است.

مسعود مالکی اعلام کرد: این مجتمع در سه طبقه با زیربنای هزار و 440 مترمربع و هزینه پنج میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.

وی افزود: این خوابگاه دارای سه سالن اجتماعات، کتابخانه، نمازخانه، 21 اتاق خوابگاهی، سه آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی است.