به گزارش خبرنگار مهر در زابل، در جشن گلریزان شهرستان زابل برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد این شهرستان که شامگاه یکشنبه برگزار شد، 500 میلیون ریال کمک نقدی از سوی مردم زابل اهداء شد.

علی سراوانی، مدیرعامل ستاد دیه سیستان و بلوچستان در این مراسم اظهار داشت: با این مبلغ و پیگیری ستاد دیه برای کاهش مبالغ جریمه، 46 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان زابل در ماه مبارک رمضان آزاد می شوند و به کانون خانواده باز خواهند گشت.

بنا بر همین گزارش، همچنین دو زندانی جرائم غیرعمد در شهرستان تازه تأسیس هیرمند نیز با اختصاص 100 میلیون ریال کمکهای نقدی مردم این شهرستان از بند زندان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان در این مراسم نیز اعلام کرد: پارسال 92 زندانی جرائم غیرعمد از زندانهای زابل آزاد شدند.

علی سراوانی گفت: امسال علاوه بر اختصاص 305 میلیون ریال کمک بلاعوض، 520 میلیون ریال نیز به صورت وام برای آزادی زندانیان غیرعمد استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.