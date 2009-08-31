احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: در جلسه شانزدهم خرداد ماه 1388 شورای گسترش آموزش عالی، با ایجاد مرکز پژوهشی علوم باستان ‌شناسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان موافقت اصولی دو ساله صورت پذیرفت.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان عنوان کرد: گروه‌های پژوهشی این مرکز شامل گروه پژوهشی باستان‌شناسی نظری و گروه پژوهشی روشهای عملی در باستان ‌شناسی است.

اکبری بیان کرد: دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال حاضر دارای چهار پژوهشکده فعال و چهار پژوهشکده مصوب است.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پژوهشکده ها شامل، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، پژوهشکده مطالعات شبه قاره، پژوهشکده نانوفناوری، مرکز پژوهشی سیستم‌های فازی، پژوهشکده معدن، پژوهشکده انرژی‌های نو، پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی و مرکز پژوهشی علوم باستان شناسی است.