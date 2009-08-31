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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۳

باقری زاده:

اولین مجتمع شهر سلامت کشور در منطقه آزاد چابهار احداث می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار گفت: نخستین و بزرگترین مجتمع شهر سلامت کشور با سرمایه‌ گذاری 340 میلیارد ریالی و همکاری بخش خصوصی در این منطقه احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمدطاهر باقری‌زاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساخت اولین و بزرگترین مجتمع شهر سلامت کشور به همراه هفت پروژه دیگر، همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع ) در هشتم آبان ماه سال جاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار کلنگ زنی می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار افزود: این مجتمع بین‌المللی شهر سلامت دارای یک مرکز توریسم درمانی و بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی در جنوب کشور است.

وی اعلام کرد: این طرح با سرمایه‌ گذاری 340 میلیارد ریال و با همکاری بخش خصوصی در این منطقه احداث می‌شود.

باقری زاده اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در راستای حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این منطقه، از همه ظرفیتهای موجود استفاده می کند و در همین زمینه، زمین مورد نیاز جهت ساخت طرحهای مختلف شهرک سلامت را تأمین کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار تأکید کرد: امیدواریم که با راه اندازی شهر سلامت و بیمارستان فوق تخصصی و بین‌المللی در منطقه آزاد چابهار، علاوه بر ارائه خدمات به هموطنان بتوانیم خدمات درمانی را به کشورهای همجوار نیز ارائه دهیم.

کد مطلب 938914

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