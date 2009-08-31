به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی ، تیم واترپلو جوانان کرواسی یکشنبه شب با حساب 9 بر8 در وقت های اضافی مقابل یونان پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

کروات ها تنها در حالی که دو ثانیه به پایان این دیدار زمان باقی بود گل برتری را به ثمر رساندند. دو تیم در وقت معمول بازی با نتیجه تساوی 7 بر 7 به کار خود پایان دادند. در این دیدار که در استخر روباز بندر "شیبه نیک" برگزار شد ، مسئولان فینا از جمله جیانی لونزی، رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی واترپلو، حضور داشتند.

این دیدار با استقبال پرشور تماشاگران که اکثرا هوادار کرواسی بودند همراه بود.

خسرو امینی ، نایب رئیس واترپلوی ایران و نیکولائه فریو از ایتالیا ناظران این دیدار بودند.

الکساندر گالکین از روسیه و ولاستیمیل کراتوچویل از اسلواکی قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند.

هوشنگ حافظی از کشورمان داور دروازه بود.

تیم ایران هم در این رقابت ها حضور داشت که با کسب عنوان هجدهمی به کار خود پایان داد.

نتایج کسب شده توسط تیم واترپلو کشورمان در این دوره از رقابت ها به این شرح است:

* ایران 2 – مصر 10

* ایران 4 – یونان 7

* ایران 2 - مونته نگرو 16

* ایران 8 – پورتوریکو 7

* ایران 2 – اسلواکی 11

* ایران 4 – پورتوریکو 6

رده بندی کلی 19 تیم شرکت کننده در پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو جوانان جهان به این شرح است:

1- کرواسی

2- یونان

3- صربستان

4- مونته نگرو

5- اسپانیا

6- ایتالیا

7- استرالیا

8- آمریکا

9- مجارستان

10- برزیل

11- کانادا

12- مصر

13- فرانسه

14- نیوزلند

15- اسلواکی

16- آفریقای جنوبی

17- پورتوریکو

18-ایران

19- ازبکستان