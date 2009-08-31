به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم جوانان ایران که با کسب عنوان هجدهمی در پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو جوانان جهان در کرواسی به کار خود پایان داد بامداد سه شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) به تهران بازمی گردد.

کاروان ورزشی ایران صبح امروز - دوشنبه- شیبه نیک، محل برگزاری رقابت ها، را به مقصد زاگرب ترک می کند تا از آنجا راهی استانبول شود.

تیم کشورمان پس از توقفی سه ساعته در فرودگاه آتاتورک، ساعت 45/1 بامداد سه شنبه به تهران بازمی گردد.

پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو جوانان جهان با حضور 19 تیم طی 9 روز در استخر روباز شیبه نیک برگزار شد که کرواسی در نهایت به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست پیدا کرد.