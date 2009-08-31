به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم واترپلو ایران در این دوره از رقابت ها با کسب عنوان هجدهم به کار خود پایان داد.

امیرحسین برایی کاپیتان تیم واترپلو جوانان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نتایج ضعیفی در این دوره از رقابت ها کسب کردیم و علت اصلی این امر به خستگی بازیکنان بازمی گردد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما گرفتار مسائل تحصیلی خود بودند و از سویی حضور دراز مدت بازیکنان در اردو که غالبا شهرستانی هم هستند، آنها را برای حضور در این رقابت ها خسته کرده بود.

برایی در پاسخ به این سوال که مگر این شرایط برای دیگر تیم ها وجود ندارد، گفت: من از وضعیت تیم های دیگر اطلاع دقیقی ندارم اما فکر نمی کنم آنها با مشکلاتی از قبیل شرکت نکردن در اردوهای تمرینی و تورنمنت های بین المللی مواجه بودند. در حالی که ما این مشکلات را داشتیم.

کاپیتان تیم جوانان ایران گفت: تیم جوانان کشورمان مانند تیم های دیگر نشاط و شادمانی نداشت و این موضوع می تواند از طریق روانشناس بررسی شود. بازیکنان ما در این رقابت ها به لحاظ بدنی هم با مشکلات بسیاری مواجه بودند. همه این عوامل دست به دست هم داد تا نتایج بدی کسب کنیم.

در پایان پانزدهمین دوره رقابتهای واترپلو جوانان جهان تیم کرواسی با غلبه بر یونان به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست پیدا کرد.