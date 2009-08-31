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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از کرواسی /

ایران باید روی جوانانش سرمایه گذاری کند/ تیم ها به هم نزدیک شده‌اند

ایران باید روی جوانانش سرمایه گذاری کند/ تیم ها به هم نزدیک شده‌اند

گوران سابلیچ سرمربی تیم واترپلو جوانان ژاپن گفت: ایرانی ها چنانچه می خواهند توفیقی در رشته واترپلو داشته باشند باید بر روی جوانان خود سرمایه گذاری کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، مربی حال حاضر ژاپن که برای تماشای پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو جوانان جهان در شیبه نیک به سر می برد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون شنای ایران هدفگذاری خود را بر روی تیم بزرگسالان قرار داده در حالی که بازیکنان بزرگسال تنها 10 درصد بازدهی دارند در حالی که جوانان تا 200 درصد بازدهی دارند.

سابلیچ که سابقه هدایت تیم جوانان کشورمان را نیز در کارنامه دارد، افزود: بازیکنان از رده سنی جوانان وارد تیم ملی بزرگسالان می شوند. در این دوره از رقابت ها شاهد بودیم که تیم ها به هم نزدیک شده اند و جوانان نشان دادند که می توانند جایگزین نفرات بزرگسال در تیم های ملی کشورشان شوند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که سطح رقابت های کرواسی را چطور دیدید، گفت: این اولین بار است که رقابت ها در رده سنی زیر 18 سال برگزار می شود. تا پیش از این ، رقابت ها در رده زیر 20 سال برگزار می شد. این نشان می دهد که مسئولان فینا در نظر دارند شکاف و فاصله موجود بین تیم های جوانان و بزرگسالان را کم کنند.

پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو جوانان جهان با حضور 19 تیم در شیبه نیک کرواسی برگزار شد که تیم میزبان در نهایت جام قهرمانی را بالای سر برد. ایران با کسب عنوان هجدهمی به کار خود پایان داد.

کد مطلب 938920

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