رضا کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: طرح نهضت آسفالت در دستور کار شهرداری ورامین قرار دارد و با تکمیل این طرح، حتی کوچه‌های فاقد آسفالت نیز سیاه پوش می‌شوند .

وی استقبال شهروندان از اجرای این طرح را کم نظیر دانست و افزود: با توجه به استقبال شهروندان و نیاز شهر، کلیه خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر سطح شهر که نیاز به آسفالت داشتند، شناسایی شده و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده آسفالت خواهند شد

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شهردار ورامین در زمینه اجرای این طرح تا پایان سال 88 افزود: برای اجرای این طرح در سال جاری اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در نظر گرفته شده است که تاکنون نیز به صورت دستی با اکیپ‌های مختلف و مجزا مبلغ دو میلیارد ریال و به صورت مکانیزه مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است

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وی تاکید کرد: اززمان شروع اجرای این طرح در ابتدای سال جاری تا کنون، میدان علامه قطب الدین رازی، خیابان امیر کبیر مجتمع ادارات، کوچه‌های فرعی شهرک گاز، شهرک سیلو، شهرک آزادگان، شهرک مدرس، خیر آباد، منطقه باغ صالح، منطقه عمرو آباد، منطقه روغنکشی، خیابان بهزیستی، کوچه محدث، خیابان شهید زواره و چند کوچه دیگر به صورت مکانیزه و دستی، روکش یا زیر سازی آسفالت شده است

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وی در پایان افزود: اجرای این طرح تا پایان سال جاری ادامه دارد و کلیه خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر که جهت آب و فاضلاب و گاز و تلفن حفاری شده است، ترمیم خواهد شد

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سال گذشته نیز با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال، بیش از 24 هزارمتر مربع از خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر ورامین در نواحی چهار گانه شهری به صورت مکانیزه و دستی آسفالت شد

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