به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی یکشنبه شب در نخستین دیدار صمیمی خود با اصحاب رسانه مازندران در تالار پذیرایی حاج حسن ساری افزود: متاسفانه سالانه 24 تا 25 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 10 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور تردد می کنند که بر اساس نظر کارشناسان باید اذعان داشت که 34 درصد تصادفات و تلفات راکبین موتورسیکلت نداشتن کلاه ایمنی است.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه این نیرو در بحث امنیت بی هیچ شک و تردیدی خود را محتاج همکاری با اصحاب رسانه و خبرنگاران می داند، تصریح کرد: بدون ارتباط با مردم امنیت در جامعه پایدار نمی شود.

مسکنی با بیان اینکه پلیس به تنهایی قادر به برقراری امنیت در جامعه نیست، یادآور شد: میزان تعامل و مشارکت ناجا با مردم باید دقیق، مقتدرانه و با مهربانی باشد و اقتدار همراه با مهربانی و عطوفت باید توسط پلیس تقویت شود.

وی با اذعان به این مهم که نیروی انتظامی برای ارتباط بیشتر پلیس با مردم نیاز به بازوان قوی رسانه ها دارد، اظهار داشت: تعریف و تمجید رسانه ها را از نیروی انتظامی نمی پسندم.

رئیس پلیس مازندران با اشاره به اینکه نقش رسانه ها در آگاهی بخش جامعه برای استفاده از علائم ایمنی و برقراری امنیت بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: رسانه در کاهش تصادفات جاده ای و تلفات انسانی نقش بسزایی دارند.

مسکنی با بیان اینکه ارتباط و تعامل نیروی انتظامی با جامعه علت تشکیل معاونت اجتماعی در ناجا بوده است، افزود: اطلاع رسانی و آگاه سازی اصلی ترین وظیفه ناجا و رسانه ها خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه آگاه سازی جامعه برای مقابله با خطرات استفاده مواد مخدر و مواد افیونی باید توسط مطبوعات و رسانه های ملی و استانی فراهم شود ضمن تقدیر از تعامل تنگاتنگ اصحاب رسانه با نیروی انتظامی مازندران خطاب به آنان گفت: رسانه ها باید از تعارفات و تمجیدهای نیرو بکاهند و برای بالندگی، امنیت، آسایش و راحتی مردم با نیروی انتظامی همکاری صمیمانه ای داشته باشند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه چرایی معضلات اجتماعی باید توسط رسانه ها واکاوی شود، خاطرنشان کرد: بیان مشکلات جوانان، ریشه یابی گرایش جوانان به اعتیاد و فساد اخلاقی، موارد تامین امنیت برای آحاد جامعه و مسائلی از این دست در رسانه های مازندران کمتر مشهود بوده که باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه تامین امنیت مردم اصلی ترین وظیفه ناجا است، افزود: رسانه ها در برقراری نظم و امنیت جامعه فوق العاده سهیم بوده و از نقطه نظرات سودمند اصحاب رسانه برای ارتقاء امنیت و رفاه در جامعه استفاده می کنم.

مسکنی کمتر از یک ماه فرمانده انتظامی مازندران است.

سرهنگ پاسدار رمضان قاسمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران نیز با اشاره به اینکه خبرنگاران رسانه ها افرادی بی ادعا هستند، افزود: اصحاب رسانه سربازان وارسته جامعه و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی بیان داشت: خبرنگاران متعهد سربازان غیوری بوده که در انجام وظایف خود تخطی نکرده و با نگاه بی طرفانه می توانند واقعیت های جامعه را پرتوافکنی کنند.

در پایان مراسم از خبرنگاران فعال حوزه نیروی انتظامی مازندران تجلیل شد.