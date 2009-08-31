حسن فرسام در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد نیازهای دارویی در داخل کشور تامین می شود، افزود: باید فرایند موجود در زمینه تولید داروهای مختلف و نوآوری در این بخش سرعت و شتاب بیشتر بگیرد.

وی کشور ایران را در بخش داروهای نو ترکیب در آغاز راه دانست و ادامه داد: کشور ایران به تناسب کارهای صورت گرفته از کشورهای منطقه خاورمیانه به تناسب دست یابی به داروهای نوترکیب در جایگاه خوبی قرار دارد.

فرسام در ادامه توجه به بخش پژوهش را در زمینه دست یابی به داروهای نوترکیب موثر دانست و افزود: پژوهشهای طولانی مدت، داروهای نوترکیب تازه و بهتر را در اختیار ما قرار می دهد.

پدر علم داروسازی ایران تاکید کرد: برای دست یابی به داروهای نوترکیب نیازمند تقویت بخش پژوهش هستیم.

فرسام وضعیت فعلی پژوهشهای دارویی در کشور را در بسیاری از بخشها مطلوب دانست و تحقق پژوهش را در کنار انجام این پژوهشها مهم ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد: تبدیل یک پژوهش به تولید و عمل نیازمند بسیاری از مولفه ها همانند اقتصاد، فرهنگ، صنعت، بازاریابی و پذیرش در جامعه است و ما در ابتدای راه هستیم اما تاکنون نتایج قابل توجهی بدست آمده است.

فرسام استفاده از دانش صلح آمیز هسته ای را در بخش تولیدات دارویی کشور مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: برای رسیدن به دستاوردهای تازه و مهم در بخش دارویی کشور توجه به دانش صلح آمیز هسته ای در این بخش ضروری است

پدر علم داورسازی ایران ضعف قوانین را از مشکلات اساسی دارو‌سازی کشور عنوان کرد و افزود: از کمبودهای موجود دارو‌سازی کشور ضعف قوانین در این زمینه است که اگر دارویی برای بیمار اشتباهی تجویز شد، محلی برای شکایت بیماران وجود داشته باشد.

فرسام با اشاره به اینکه ارتقای داروسازی کشور در گرو اصلاح قوانین است، افزود: اگر این قوانین اصلاح شود علاوه بر جایگاه واقعی داروسازی کشور نیز پیشرفت می‌کند.

وی با بیان اینکه داروسازان کشور علاوه بر دانش علمی خود نیز باید یک جامعه‌شناس باشند، ادامه داد: یک دارو‌ساز با مردم ارتباط دارد و آگاهی وی از جامعه‌شناسی می‌تواند به تعامل بهتر با مردم منجر شود.

پدر دارو‌سازی ایران آموزش فارغ‌التحصیلان دارو‌سازی در زمینه آسیب‌شناسی اخلاق را یادآور شد و گفت: اخلاق یک مقوله علمی است که در یک دوره خاص به وجود نمی‌آید بلکه با تمدن هر کشوری آمیخته شده است.