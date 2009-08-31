تنها چهار پروژه از 68 مورد وعده داده شده در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، دوم شهریور ماه خبری تحت عنوان "برنامه ریزی دیرهنگام برای افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان ورامین" در مهر انتشار یافت و در آن عنوان شد که حتی روابط عمومی فرمانداری هم از برنامه ریزیها بی اطلاع است.

پیش بینی می شد که این برنامه ریزی دیرهنگام و خبر رسانی دقیقه نودی به مسئولان و خبرنگاران شهرستان که کمتر از 24 ساعت قبل از افتتاح پروژه ها صورت گرفت، دلیل خاصی داشته باشد.

همواره رسم بر این بود که برای افتتاح این پروژه ها در مناسبتهای مهم مثل هفته دولت و دهه فجر، حداقل یکی از مسئولان استانداری تهران حضور می یافت، ولی افتتاح فقط چهار پروژه در چهار بخش شهرستان و عدم اعلام نام 64 پروژه دیگر که پیش از این از سوی فرماندار شهرستان وعده داده شده بود، گویا دلیل اصلی عدم حضور مسئولان استانداری در این مراسم بوده است.

مراسم افتتاح پروژه ها که در آخرین روز هفته دولت برگزار شد، فقط با حضور بعضی از مسئولان محلی و یکی دو خبرنگار از جمع 40 نفره خبرنگاران شهرستان برگزار شد که سرد و بی روح ترین افتتاحیه در سالهای اخیر بود.

افتتاح پروژه های تکراری دلیل عدم اقبال مسئولان از افتتاحیه ها

چند تن از کارشناسان در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، افتتاح بعضی پروژه های تکراری در سالهای اخیر را یکی دیگر از دلایل عدم اقبال مسئولان بالا دستی در این افتتاحیه می دانند.

از سوی دیگر، اختلافات در میان بعضی از مسئولان طراز اول شهرستان و عدم هماهنگی میان آنها و تلاشهای پشت پرده و حتی اظهار شده در مجامع عمومی، یکی دیگر از دلایل این بی برنامگی ها عنوان می شود، چرا که به نظر می رسد دست و دل بعضی از آنها با این شرایط به کار نمی رود.

مشکل روزه مسئولان استانداری

فرماندار شهرستان ورامین چند روز قبل از این افتتاحیه به خبرنگار مهر گفته بود که چون طولانی بودن فاصله تهران تا ورامین باعث باطل شدن روزه مقامات استانداری خواهد شد، شاید آنها در شهرستان حضور نیابند تا در مراسم افتتاح پروژه ها شرکت کنند .

البته به نظر می رسد به جای این توجیه می شد که مراسم افتتاح پروژه ها را در ساعاتی برگزار کرد که مشکلی برای روزه این عزیزان پیش نیاید.

از سوی دیگر، نماینده مردم شهرستان هم به دلیل حضور در جلسه رای اعتماد به وزیران دولت دهم در مجلس حضور داشت که می شد برنامه های افتتاحیه را مانند بسیاری از استانها و شهرستانهای دیگر کشور روز شنبه برگزار کرد تا حد اقل، علاوه بر عالی ترین نماینده دولت در شهرستان، عالی ترین نماینده مردم در مجلس هم می توانست حضور داشته باشد .

همه این مسائل در حالی روی داده که معاونان استاندار تهران در افتتاح پروژه های مختلف استان حضور داشتند و مشکل روزه - که از سوی فرماندار ورامین مطرح شده - پیدا نکرده اند.