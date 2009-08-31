به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در آخرین روز از هفته دولت شامگاه یکشنبه گاز رسانی به روستاهای اک، خرم آباد، قدیم آباد، ناصر آباد، عبدل آباد، اسلام آباد، علی آباد، مویین، منیک و طزرکش از توابع استان قزوین با پنج میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

با افتتاح طرحهای یاد شده چهار هزار و 106 خانوار از تسهیلات گاز طبیعی برخوردار شدند.

همچنین عملیات گازرسانی به کوره های آجرپزی روستای جنت آباد به پایان رسید و افتتاح شد.

این طرح با چهار کیلومتر طول شبکه و خط تغذیه 7.5 کیلومتری دارای یک ایستگاه 10 هزار متر مکعبی است و با 800 میلیون تومان هزینه شرکت گاز استان قزوین به مرحله بهره برداری رسیده است.

همچنین کلنگ عملیات گازرسانی به روستای جنت آباد از توابع بوئین زهرا به زمین زده شد.

در مراسم افتتاح طرحهای یاد شده که رمضانی معاون شرکت گاز کشور، طاهایی استاندار قزوین، عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس نیز حضور داشتند علی دینی مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: تاکنون 84 روستا در استان از گاز طبیعی برخوردار شده اند و گازرسانی به 94 روستا دردست اجراست که تا پایان سال به مرحله بهره برداری خواهند رسید.

دینی افزود: 35 درصد روستاهای استان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند که تا پایان امسال این میزان به 67 درصد افزایش خواهد یافت.

وی گازرسانی به کوره های آجرپزی استان را از برنامه های امسال عنوان کرد و اظهار داشت: تا پایان امسال تمامی 130 کوره آجرپزی فعال و شناسایی شده در استان قزوین به شبکه گاز طبیعی متصل خواهند شد و تحت پوشش قرار می گیرند.

وی از آغاز عملیات گازرسانی به شهر سگزاباد بوئین زهرا نیز خبر داد و گفت: این طرح تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که 14 کیلومتر خط انتقال و 55 کیلومتر خط انتقال شهر برای دانسفهان و صنایع مسیر و روستاها پیش بین شده است که پنج میلیارد تومان هزینه دربرخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر 91 درصد شهرهای استان از گاز طبیعی برخوردار هستند که از مجموع 325 روستای استان هم 147 روستا قابلیت گازرسانی را دارند.