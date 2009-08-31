اجرای طرحهای شرکت آب منطقه ای قزوین 15 هزار شغل ایجاد کرده است

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین با تشریح فعالیتهای انجام شده به انعقاد بیش از 220 قرارداد اجرای طرحهای عمرانی اشاره کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته با تکیل آب منطقه ای قزوین و اجرای چندین طرح مهم و زیر بنایی زمینه راه اندازی بیش از 400 واحد بزرگ و کوچک صنعتی، کشاورزی، دامی و خدماتی در استان فراهم و برای 15 هزار نفر شغل ایجاد شده است.

دانشجوافزود: مطالعات اولین سد مخزن استان پس از دریافت مجوزاز وزارت نیرو آغاز و کلنگ عملیات اجرایی در سفر دوم رئیس جمهور به زمین زده شد که با این کار یکی از آرزوهای دیرین مردم منطقه برآورده شد.

وی تصریح کرد: سد نهب با ظرفیت ذخیره سازی 120 میلیون متر مکعبی با 120 میلیارد تومان اعتبار در مدت چهار سال ساخته می شود و با احداث آن 36 هزارهکتار از اراضی پائین دست سد به صورت تلفیقی تحت پوشش قرار می گیرند.

به گفته دانشجو عملیات احداث بند انحرافی سد با 60 درصد پیشرفت فیزیکی از زمانبندی پیش بینی شده جلوتر است و امیدواریم با تامین به موقع اعتبارات در سال 93 به بهره برداری برسد.

دانشجو از احداث سد بالاخانلو با ظرفیت 22 میلیون متر مکعب و 70 میلیارد تومان اعتبار، سد خاکی بهجت آباد با ظرفیت 4 میلیون متر مکعب در منطقه آبیک با 12 میلیارد تومان، سد خاکی برمانک در منطقه طارم سفلی با ظرفیت آب تنظیمی 25 میلیون متر مکعب و 50 میلیارد تومان اعتبار و سد استلج با 2 میلیون مترمکعب ظرفیت و چهار میلیارد تومان اعتبار به عنوان طرحهای مهم در دست اجرای شرکت آب منطقه ای قزوین یاد کرد و اظهار داشت: به دلیل افزایش جمعیت و توسعه بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و ضرورت تامین آب در آینده، مطالعات مرحله اول انتقال آب الموت رود و بخشی ازآب سد طالقان، نیاز آب شرب استان تا 120 میلیون متر مکعب و 180 میلیون متر مکعب در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تا افق 1415 تامین خواهد شد.

وی از مرمت و بازسازی شبکه آبیاری دشت قزوین هم خبر داد و گفت: به دلیل قدمت 40 ساله شبکه آبیاری دشت قزوین با 94 کیلومتر طول کانال اصلی انتقال و هدر رفت آب در این مسیر عملیات مرمت به صورت مستمر ضروری است و تاکنون با یک میلیارد تومان اعتبار 80 کیلومتر از کانال مرمت و بازسازی شده و تکمیل بازسازی در برنامه پنجم به 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

دانشجو با اشاره به کاهش آبهای زیرزمینی در اثر افزایش حفاری چاههای غیرمجاز در استان قزوین گفت: در حال حاضر از مجموع چهار هزار و 500 حلقه چاه مجاز در استان بیش از دو میلیارد متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استحصال می شود که حجم آب استحصالی از طریق یک هزار و 300 حلقه چاه غیر مجازشناسایی شده در کنار حدود 700 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی نشده هم بیش از 250 میلیون متر مکعب در سال برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین از انسداد، تقلیل تجهزات و توقیف دستگاه حفاری 200 حلقه چاه غیر مجاز در طول سه سال گذشته هم خبر داد و اظهار داشت: افزایش حفر چاههای غیرمجازموجب کاهش سطح آبهای زیرزمینی در منطقه شده که باید با اقدامات پیشگیرانه، فرهنگسازی و اطلاع رسانی نسبت به انعکاس پیامدهای ناگوار آن اقدام جدی شود.

وی افزود: بی توجهی به صیانت ازآبهای زیرزمینی، برداشت بی رویه از چاههای مجاز، افزایش حفر چاههای غیرمجاز موجب کاهش سالیانه 1.5 متر از سطح آب زیرزمینی شده که در طول چند دهه گذشته افت آب تا 40 مترهم گزارش شده است.

دانشجو فرونشست زمین، افزایش وقوع زلزله، هجوم آب شور به سمت آب شیرین، از بین رفتن خاک حاصلخز، آلودگی آبهای زیرزمینی و کاهش کیفیت آب و تغذیه ناپذیر شدن زمینهای مناطق مختلف استان را از پیامدهای کاهش سطح آبهای زیرزمینی دانست و عنوان کرد: برای صیانت از منابع ارزشمند آبهای زیرزمینی به عزمی همگانی نیازمندیم تا بتوانیم در کنار مشکلات ناشی از خشکسالی و کاهش بارندگیها با مدیریت منابع آبی، نیاز استان را تامین کنیم.

دانشجو از افتتاح طرح تغذیه مصنوعی دلیچای در هفته دولت هم خبرداد و گفت: این طرح دارای پنج حوضچه تغذیه مصنوعی، 62 متر بند انحرافی با ارتفاع چهار متر و قابلیت ذخیره سازی دو میلیون متر مکعب آب در سال است که با هدف تغذیه مصنوعی اراضی پایین دست سد با یک میلیارد و 600 ملیون تومان اعتبار ساخته شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با کارهای زیربنایی انجام شده ودر حال اجرای شرکت آب منطقه ای قزوین ضمن تامین آب مورد نیاز آب استان در بخشهای صنعت، کشاورزی، شرب و خدمات تا 10 سال آینده زمینه جذب بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف فراهم می شود که این کار با افزایش اشتغال پایدار به رونق اقتصادی استان هم کمک شایانی خواهد کرد.