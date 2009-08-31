به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بقعه شیخ زاهد لاهیجان، تکیه و بقعه پیرعلی لاهیجان، ساختمان غلامی از مجموعه ساختمانهای میدان تاریخی رودسر، پل تمیجان، بقعه شکر پس، کمپینگ چولاب با ظرفیت 300 نفرو سرویسهای بهداشتی، نماز خانه و فروشگاه طرح سالم سازی دریا در رودسراز جمله این پروژههاست.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با اعلام اینکه حفظ و بقای فرهنگی برای همه جوامع امری ضروری است، گفت: دراین دنیای پرشتاب لحظه ای غفلت از فرهنگ ملی اثرات زیانبار و بسیار بد به بار می آورد که جبران آن زمان وسالهای بسیاری می طلبد.

محمد حسین مهدی پورافزود: بی تردید یکی از فرصتهای خوب و طلایی که کمک می کند ریشه های ملی و قومی یک ملت ماندگار بماند پرداختن و اهمیت دادن به میراث فرهنگی است چرا که میراث فرهنگی هر جامعه ای نشانگر هویت و شناسنامه آن جامعه است.

وی با بیان اینکه حفظ میراث فرهنگی، وظیفهای همگانی و همیشگی است، عنوان کرد: آموزش همگانی برای حفظ میراث فرهنگی از راه رسانه ها و مطبوعات و بالا بردن فرهنگ نگهداری از آثار باستانی از عوامل مهم حفاظت از میراث فرهنگی است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در ادامه اختصاص بودجه کافی برای حفظ و بازسازی آثار باستانی و جلب مشارکت عمومی برای حفظ و نگهداری آنها را از عوامل مهم حفاظت از آثار باستانی دانست.