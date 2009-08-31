به گزارش خبرنگار مهر، جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی که با دستور کار بررسی صلاحیت کابینه برگزار می شود، دقایقی پیش با حضور 196 نفر از نمایندگان مجلس رسمیت یافت.

در این جلسه به صلاحیت وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بازرگانی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تعاون، جهاد کشاورزی و دادگستری رسیدگی می شود.

نخستین جلسه بررسی کابینه دهم روز گذشته یکشنبه برگزار شد و کلیات برنامه دولت دهم در آن مورد بررسی قرار گرفت.