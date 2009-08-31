به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: عدم برگزاری جشنواره داستان نویسی بانه که از سال 85 تا کنون متوقف مانده هیچ ربطی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ندارد.

وی خاطرنشان کرد: من بارها در خصوص برگزاری و تعطیل شدن این جشنواره صحبت کرده ام و امروز هیچ گونه توضیحی برای آن ندارم و اصلا عدم برگزاری آن به ما ربطی ندارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان وقتی با سئوال جندین خبرنگار حاضر در این جلسه روبرو شد از آنها خواست که در حوزه ای دیگر سئوالات خود را مطرح نمایند و از پرداختن به جزئیات عدم برگزاری جشنواره داستان نویسی بانه خودداری کرد.

نهمین جشنواره داستان نویسی سراسری بانه که قرار بود آبان ماه سال 86 در این شهرستان مرزی برگزار شود، به دلیل عدم موافقت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تعطیل شده و تا کنون این جشنواره برگزار نشده است.

ایمانی در ادامه جلسه و با اشاره به صدور مجوز کتاب در استان کردستان یادآور شد: از ابتدای سال 84 تا پایان سال 87 مجوز چاپ 271 عنوان کتاب از نویسندگان استان کردستان صادر شده است.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات نشر کتاب ها در استان کردستان صدور مجوز آنها در مرکز کشور بود که با توجه به تلاش های صورت گرفته قرار است مراحل صدور مجوز به استان واگذار شود هر چند که هم اکنون نیز نظرات ارشاد اسلامی کردستان برای صدور مجوزها لحاظ خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: بیشترین کتاب های چاپ شد در طول چهار سال گذشته با زبان کردی منتشر شده اند.

ایمانی در ادامه به مهمترین پروژه های عمرانی در دست ساخت اشاره کرد و بیان داشت: ساخت مجتمع فرهنگی در شهرستان های دیواندره و سروآباد، احداث کتابخانه در سه روستای استان کردستان، آغاز عملیات ساخت تالار مرکزی سنندج و برگزاری دوره های آموزشی در رشته های مختلفی هنری، راه اندازی 85 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان و اجرای طرح بیمه خبرنگاران، هنرمندان و نویسندگان از جمله دیگر فعالیت های ارشاد اسلامی استان کردستان به شمار می رود.