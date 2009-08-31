به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی فعله گری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: در راستای انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در استان کردستان تاکنون بیش از سه هزار اثر تاریخی و گردشگری در سطح این استان شناسایی شده است.

وی افزود: با توجه به ثبت 40 اثر جدید تاریخی و گردشگری استان کردستان در فهرست آثار ملی کشور، شمار آثار ثبت شده در استان کردستان تا پایان مرداد ماه سال جاری به 683 اثر افزایش یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با اشاره به تکمیل پرونده 200 اثر دیگر برای ثبت در فهرست آثار ملی در کشور یادآور شد: در حال حاضر مستندات و پرونده 200 اثر تاریخی و گردشگری استان برای ثبت در آثار ملی کشور به سازمان ارسال شده است.

فعله گری رتبه استان کردستان در کشور را در زمینه تعداد آثار ثبت شده 15 عنوان کرد و بیان داشت: روند رو به رشد ثبت آثار ملی در استان بسیار خوب و امیدواریم که در سال جاری علاوه بر ثبت این 200 اثر در فهرست آثار ملی، زمینه های ثبت 100 اثر دیگر نیز فراهم شود.

وی با اشاره به ساخت 19 مجتمع سرویس بهداشتی در سطح استان کردستان یادآور شد: در طول سه سال گذشته در مجموع 19 مجتمع بهداشتی بین راهی در استان ساخته شده که 17 مجتمع آن از محل اعتبارات استانی ساخته و دو مجتمع نیز توسط شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی در حال ساخت است.

وی گفت: افزایش کارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای جذب گردشگر به استان کردستان، حضور در جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف کشوری و بین المللی در راستای معرفی هر چه بهتر آثار و جاذبه های دیدنی استان کردستان، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، تعیین روز گردشگری استان کردستان در تقویم رسمی کشور و رشد اعتبارات عمرانی میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته به شمار می رود.