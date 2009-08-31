به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پیشنهادی دکتر سیدمحمد حسینی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم با نام "فرهنگ و هنر متعالی" در قالب یک مقدمه، سیاست‌های کلان فرهنگی و راهبردها منتشر شده و در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

در مقدمه برنامه "فرهنگ و هنر متعالی" آمده است: هفت هزار سال پیشینیه فرهنگی تمدنی مردمان این دیار در بیشتر رشته‌های فرهنگی هنری مانند هنر نمایشی، نگارگری، موسیقی، شعر و ادبیات؛ فرهنگ و هنر را به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت‌های ایران اسلامی درآورده است. ادبیات عرفانی و معنوی حافظ و سعدی، خیام و مولانا و آئین‌‌هایی چون تعزیه، پنجره‌های جدیدی به سوی دنیای سرگشته و خسته از مادیگری گشوده و نگاه جانیان را به سوی سرزمین خورشید معطوف نموده است.

انقلاب اسلامی ایران رنسانس فرهنگ و هنری اصیل و معنوی بود و بی‌تردید یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلاب بزرگ و شکوهمند بازگشت به خویشتن خویش در عرصه‌های فرهنگی هنری است. احیای موسیقی اصیل و معنویتگرا، گسترش‌ هنرهای تجسمی (نگارگری، گرافیک، نقاشی، عکاسی و...) با رویکرد اصیل، زنده شدن زبان، شعر و ادبیات فارسی، توسعه سینمای مولد و ظرفیت‌های عظیم این حوزه، جلوه‌ای از رنسانس فرهنگی در ایران پس از انقلابی اسلامی است.

در وضعیت کنونی، با وجود تلاش قابل تقدیر و مناسبی که در سال‌های اخیر انجام شده نابسامانی‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی هنری دیده می‌شود اعم از:

1- کم‌توجهی به تناسب ساختار وزارتخانه با تحولات و نیازهای فرهنگی و هنری روز

2- ضعف در کادرسازی فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر

3- عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های بومی و تنوع فرهنگی ایران

4- عدم انتقال دغدغه‌های فرهنگی دولت به هنرمندان و مردم

5- کم‌توجهی به ایجاد فضای نقد و مفاهمه در حوزه فرهنگی و هنری

6- غلبه روحیه انفعالی بر امور فرنگی و هنری به جای برخورد فعال و همراه با ابتکار عمل

7- عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت هنرمندان برای اهداف عالی نظام با بها دادن به شخصیت کنش‌گر هنرمند

8- عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های فرهنگ و هنر مخصوصا سینما و تئاتر

9- عدم توجه به سودآور نمودن فعالیت‌های فرهنگی هنری

10- عدم ارتباط موثر با سایر سازمان‌ها و نهادهای فعال عرصه فرهنگ و هنر مانند وزارت علوم، صدا و سیما و شهرداری‌ها

11- کافی نبودن حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از فعالان عرصه‌های فرهنگ، هنر و محصولات فرهنگی و هنری

12- عدم تناسب منابع بودجه و نیروی انسانی با ماموریت‌ها، اهداف و وظایف وزارت متبوع

13- ضعف در جریان‌سازی فرهنگی و هنری

14- ضعف در شکل‌دهی پاتوق‌های فرهنگی به منظور تبادل نظر بین هنرمندان و اندیشمندان و انتقال تجربیات پیشکسوتان

15- ضعف در چهره‌سازی فرهنگی و هنری عناصر متعهد در داخل و خارج از کشور

16- نگرش غیرعلمی و حاشیه‌ای به فرهنگ در سطوح نخبگان و توده جامعه

17- نادیده گرفتن ظرفیت‌های فراوان فرهنگی و هنری دفاع مقدس و هنر دینی برای انتقال ارزش‌های معنوی و انقلابی

18- ضعف فراوان در عرصه ادبیات داستان به ویژه رمان

19- عدم آگاهی از نیازهای مصرف‌کنندگان و در نتیجه تولید و ترجمه آثار بی‌ارتباط با نیازهای جامعه

20- تولید آثار ضعیف، تکراری و کم‌ارزش

21- غلبه تصدیگری به جای واگذاری فعالیت‌ها به سازمان‌های پائین‌دستی و بخش غیر دولتی

اینگونه ضعف‌ها و نابسامانی‌های ناشی از آن به رغم وجود ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و هنری در کشور بیانگر مظلومیت مقوله فرهنگ است. بنای سیاستگذاری فرهنگی در داخل کشور هنوز گرفتار شالوده آزمون و خطاست و فرصت‌های مغتنم داخلی و بین‌المللی همچنان دستخوش تزلزل است. بر این اساس دهه چهارم انقلاب اسلامی باید عرصه پیش‌آهنگی فرهنگ و هنر متعالی و دهه دیپلماسی فرهنگی باشد و سیاست‌های توسعه‌ای کشور از صافی فرهنگ و هنر عبور نماید و افق مهندسی فرهنگی چشم‌انداز آینده روشن نظام قرار گیرد.

با چنین رویکردی، انتخاب راهبردها و سیاست‌های فرهنگی هنری متناسب با انتظارات جامعه اسلامی، آرمان‌های امام و منویات مقام معظم رهبری و اولویت‌های ریاست محترم جمهوری، الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله، ‌سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی طرح‌ریزی شده است.

‌برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر چارچوبی چهار ساله به محضر مجلس شورای اسلامی عرضه می‌شود تا در صورت تایید نقشه راه مدیریت و مهندسی فرهنگی کشور باشد. بدیهی است هدفگذاری این وزارتخانه ظرفیت‌سازی برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری برای دستیابی به رتبه‌ برتر منطقه‌ای و کسب موقعیت مناسب در سطح جهانی است.

سیاست‌های کلان فرهنگی

1- نهاینه کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی

2- نشر و تقویت اخلاق‌ اسلامی و فضایل انسانی بر پایه دین ‌مداری و فرهنگ دینی

3- فراگیرسازی آموزه‌ها، ‌آرمان‌ها و عناصر فرهنگ ایرانی اسلامی در جامعه و تربیت فرهنگی و سیاسی آحاد جامعه بر این اساس

4- بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدام‌های لازم برای اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی

5- تثبیت جایگاه، نقش و ضرورت اتکا بر اندیشه و مهدویت در جامعه

6- تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلام ناب

7- معرفی انقلاب و نظام اسلامی به سایر ملل جهان و ارائه ارزش‌های متعالی آن

8- تبیین و تاکید بر مولفه‌های هویت ایرانی اسلامی بر پایه میراث تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی

9- تقویت ارزش‌های دینی، روحیه عزت‌طلبی و خودباوری ملی با هدف افزایش امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی و ارتقای احساس استقلال فرهنگی

10- تثبیت و تحکیم احساس هویت دینی، فردی، اجتماعی، سیاسی و ملی در ذهن آحاد مردم ایران

11- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و ممانعت از گسست نسل‌ها

12- تقویت زیرساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای مقابله با عوامل موثر در گسست‌های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی

13- ایجاد زمینه‌های مناسب نقد منصفانه فرهنگی و هنری، طراوت و شادابی بخشیدن به فضای نقد دلسوزانه و اصلاح‌گرایانه

14- تقویت، احیا و بازسازی عناصر تمدن نوین ایرانی اسلامی و الگوسازی آن برای جهانیان

راهبردها

الف) فرهنگی هنری

1- فراگیرسازی اندیشه‌ها و آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از طریق ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری

2- ترویج فرهنگ و هنر «رسالت‌مدار» و متعهد در برابر نگاه مدرن هنر برای هنر

3- استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی هنری به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت انتقال مفاهیم دفاع مقدس و هنر معنویتگرا برای اشاعه ارزش‌های ایرانی اسلامی

4- جهتدهی هنرهای مدرن به سوی اصالت‌های اسلامی و ایرانی و تلاش برای جمع میان سنت و مدرنیته در این عرصه مهم

5- توجه بیشتر به هنرهای اصیل ایرانی و اسلامی مانند: نگارگری، تذهیب، نقالی و پرده‌خوانی، ‌هنرهای آئینی، تعزیه و ...

6- لحاظ کردن تنوع حوزه فرهنگ و هنر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا با توجه به تنوع فرهنگی و قومیتی در کشور

7- استفاده از ظرفیت بی‌نظیر تنوع آئین‌های قومی در ایران برای ایجاد همبستگی اجتماعی قومیت‌ها

8- اشرافیت‌زدایی از عرصه فرهنگ و هنر با ترویج هنرهای مردمی، ساده و کم‌هزینه قابل اجرا در سراسر کشور با حضور گسترده مردم

9- تقویت نقش شورای فرهنگ عمومی در وحدت‌بخشی به سیاستگذاری فرهنگی و همسوسازی مقررات و قوانین فرهنگی و هنری با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی

10- تهیه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

11- تبدیل دغدغه دولت در امر فرهنگ و هنر به دغدغه هنرمندان، نخبگان و مردم

12- مشارکت دادن جامعه فرهنگی و هنری در فرآیند تصمیم‌سازی در حوزه فرهنگ‌،‌ هنر و سینما

13- مشارکت‌دهی نهادهای عمومی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هنری همسو با نیازهای مخاطب و اهداف نظام

14- سرمایه‌گذاری برای ایجاد فضای مفاهمه، نقد منصفانه بین نخبگی در حوزه فرهنگ و هنر با هدف همگرایی

15- ایجاد پیوند عمیق بین آ‏فرینش‌های هنری و نیازهای واقعی جامعه به ویژه تولیدات بصری برای دانش‌آموزان و دانشجویان

16- تمرکززدایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و توزیع عادلانه‌تر امکانات فرهنگی و هنری در سراسر کشور با بسیج کلیه ظرفیت‌های موجود

17- تلاش برای استفاده از ظرفیت همه وزارتخانه‌ها و دستگاهها برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی هنری و ایجاد نشاط اجتماعی سالم و هدفمند

18- سازماندهی وضعیت جامعه فرهنگی و هنری اعم از اندیشمندان و هنرمندان و تلاش برای ایجاد امنیت شغلی

19- شناسایی، تربیت و بکارگیری نیروهای متعهد فرهنگی و هنری در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی و حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری

20- تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز موسسات و تولیدات فرهنگی هنری

21- تدوین و اجرای طرح بهره‌مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از تسهیلات ویژه برای توسعه صنایع خلاقه در بخش فرهنگ

22- افزایش سرانه دسترسی به کتابخانه‌های عمومی در راستای دسترسی آسان و متناسب به منابع فرهنگ مکتوب

23- استفاده از تمام ظرفیت‌ها و تجربیات فعالان حرفه‌ای عرصه کتاب

24- کمک به افزایش جایگاه معنوی شغل نویسندگی، ترجمه و دیگر کارهای مرتبط با کتاب

25- حمایت از گسترش اطلاع‌رسانی و نقد کتاب در حوزه‌های عمومی به ویژه رادیو و تلویزیون

26- ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور از طریق آسیب‌شناسی و تدوین سیاست‌های مشوقانه

27- برنامه‌ریزی برای ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی

28- حمایت از تهیه، تولید و نشر آثار فرهنگی هنری برای حضور موثر در بازارهای منطقه و جهانی

29- حمایت از مالکیت معنوی در زمینه‌های فرهنگی – هنری برای جلوگیری از سرقت حقوق هنرمندان

30- توسعه تجارت الکرونیکی کالاهای فرهنگی

31- اجرای عدالت فرهنگی و هنری برای همه ایرانیان

32- تلاش برای اولویت دادن به فرهنگ و هنر در سطح کلان

33- افزایش ظرفیت انتقادپذیری در حوزه فرهنگ و هنر از راه برگزاری جلسات مختلف گفتگو و نقد

34- گسترش چتر حمایتی دولت نسبت به کلیه فعالیت‌های فرهنگی و هنری همسو با ارزش‌های متعالی

35- ایجاد زمینه برای رشد خلاقیت جامعه هنری از طریق رقابت‌پذیرکردن محصولات هنری، برگزاری نمایشگاهها، جشنواره‌ها و مراسم آئینی در استان‌ها و شهرستان‌ها

36- توجه ویژه به نکوداشت عالمان و شخصیت‌های فرهنگی هنری کشور در راستای تکریم دانش، فرهنگ و هنر

37- زمینه‌سازی برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی هنری کشور وارتقای کیفی و ارزشی آثار هنری

38- برنامه‌ریزی برای انتقال نظام یارانه‌ها از بخش تولید در حوزه فرهنگ به سمت مصرف‌کننده برای افزایش سهم فرهنگ در سبد مصرف خانواده تا نیل به مطلوب هر ماه یک کتاب، هر ماه یک فیلم سینمایی و...

39- حمایت از راه‌اندازی خوشه‌های صنایع خلاق با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای

40- وضع قوانین حمایتی جهت توسعه فضاهای فرهنگی، هنری در سطح شهرها با همکاری شوراهای شهر و وزارت مسکن و شهرسازی جهت توسعه فضاهای سینمایی و مجتمع‌های فرهنگی

41- حمایت از ایجاد پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی هنری

42- تلاش برای اختصاص وام‌های کم‌بهره به بخش خصوصی و تعاونی برای ساخت مراکز فرهنگی و هنری با همکاری بانک‌های عامل کشور

43- حمایت از پژوهش‌های بنیادی،‌راهبردی و توسعه‌ای در زمینه اعتلای معرفت دینی، نظریه‌پردازی فرهنگی و توسعه فعالیت‌های قرآنی با همکاری دانشگاههای کشور در راستای دستیابی به یک نظام فکری مولد تمدن نوین اسلامی ایرانی

44- حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دوره تحصیلات تکمیلی با موضوعات فرهنگی و هنر متعالی

45- حمایت از برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مربوط به کودکان، نوجوانان و جوانان برای تعالی فرهنگ و هنر کشور

46- حمایت از تاسیس و راه‌اندازی موسسه‌های ماموریت‌گرا و تخصصی نظیر مراکز علمی – تخصصی ادبیات داستانی، مرکز تخصصی تولید و حفظ آواهای اصیل و سنتی و .... در کشور

47- حمایت از کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد

48- حمایت از فعالیت‌های قرآنی از طریق تنوع‌بخشی به آنها و تقویت تشکل‌ها و نهادهای قرآنی و ارتقاء جایگاه آن در وزارت متبوع

49- تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی میان دستگاه‌های متولی امور فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف انسجام‌بخشی، ارتقای بهره‌وری،‌پرهیز از اقدامات موازی و سنجش اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی

50- برنامه‌ریزی برای تولید محتوای فرهنگی و هنری در جهت بهره‌گیری موثر از پدیده‌ها و ابزارهای نوین فرهنگی

51- گسترش چتر حمایتی و فراگیر نسبت به نخبگان فرهنگی و هنری برای دستیابی به عدالت فرهنگی و ایجاد فرصت عادلانه برای همگان

52- کشف و شناسایی نخبگان فرهنگی و هنری ناشناخته و معرفی آنها به جامعه ایرانی

53- برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته‌های میان رشته‌ای در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری برای تربیت و ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی از طریق همکاری و هماهنگی با وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور

54- بررسی و مطالعه برای راه‌اندازی خانه‌های فرهنگ روستایی

55- تجمیع و تنقیح قوانین ومقررات فرهنگی و هنری کشور برای روان‌سازی، حذف و کاهش مقررات دست و پاگیر

56- تغییر و تحول در ترکیب شوراهای مختلف فرهنگی – هنری با رویکرد بکارگیری نیروهای جوان، خلاق ومتعهد و صاحب‌نظر

57- تهیه وتدوین آمایش فرهنگی برای شناسایی بیشتر مزیت‌های فرهنگی در سطح کشور

58- شمول وظایف و خدمات فرهنگی به همه اقشار، مذاهب و صنوف کشور

59- حمایت از ایجاد فضاهای فرهنگی – هنری شامل کتابخانه و مراکز قرآنی، کانون‌های فرهنگی و هنری، تالار فرهنگ و هنر، پردیس‌های سینمایی، موزه هنرهای معاصر و مراکز دایمی نمایشگاه‌های فرهنگی وهنری با همکاری بخش خصوصی وتعاونی، شهرداری‌ها و مشارکت‌های مردمی

60- حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای تهیه، تکثیر، انتشار، عرضه و اجرای آثار فرهنگی و هنری دیجیتال و بسته‌های نرم‌افزاری چند رسانه‌ای و خدمات مرتبط

61- حمایت موثر از تهیه، ارتقاء، انتشار و گسترش کاربری سامانه‌های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی برای کاربری در تمام نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رقومی به منظور صیانت از خط، زبان و تاریخ ملی

62- تهیه و اجرای کاربرد نمادها،‌نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی

63- حمایت مادی و معنوی از تولید محصولات فرهنگی معناگرا متناسب با مخاطبان جهانی

64- پیش‌بینی اعطای جوایز صادراتی و سایر حمایت‌های قانونی،‌مقرراتی و بیمه‌ای برای تولیدات و محصولات فرهنگی به منظور حضور موثر در بازارهای بین‌المللی

65- تلاش برای ایجاد تعامل مثبت و موثر با فعالان فرهنگی، انجمن‌های مختلف فرهنگی و هنری و ...

66- اهتمام به اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری بخش‌های قابل واگذاری در حوزه فرهنگ و هنر با در نظر گرفتن اولویت‌ها و کارکردهای ارزشی و دینی

ب) سینمایی و سعی بصری

1- تلاش برای دستیابی به بهترین شیوه‌های مردمی کردن سینما و سایر عرصه‌های فرهنگی هنری با هدف زمینه‌سازی و ارتقای فرهنگ تصویری و فراهم‌ آوردن مطلوب‌ترین شرایط ارائه محصولات سمعی و بصری از نظر کیفی و کمی برای مخاطبین

2- نشر هنر، فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی در خارج از مرزها از طریق سینما و سایر محصولات فرهنگی

3- معرفی هر چه بیشتر و ارتقاء جایگاه سینمای ملی به جهان از طریق افزایش تولیدات سینمایی معناگرا در کشور برای ارتقاء سهم ایران در تولیدات جهانی

4- اهتمام بیشتر به زیرساخت‌های فنی توسعه سینما،‌فرهنگ و هنر

5- تلاش برای گسترش و تقویت فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری در کل کشور به ویژه نقاط محروم

6- حمایت از تولید و افزایش محصولات سینمایی (ایرانی)‌در شبکه نمایش خانگی (ویدئو رسانه‌ها) با مشارکت بخش خصوصی و صدا و سیما با هدف رسیدن به برنامه‌ هر روز یک فیلم

7- ظرفیت‌سازی برای افزایش سهم تولیدات سینمایی در حوزه دفاع مقدس برای خلق آثار فاخر با حمایت و همکاری نیروهای مسلح کشور

8- تدوین طرح جامع توسعه و بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش با اولویت شهرهای فاقد آن

9- طراحی و برنامه‌ریزی و تنظیم سیاست‌های کلی برای کشف و جذب استعدادها و بکارگیری آنان

10- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص هنری و فنی در زمینه سینما،؛ و سایر فعالیت‌های سمعی و بصری و همچنین ارتقاء مهارت‌های موجود با همکاری دانشگاه‌ها و نیز از طریق نهادهای مسئول مانند سینمای جوان،‌مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ...

11- تقویت نقد علمی از تولیدات سینمایی و هنرهای نمایشی

12- حمایت از برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مختلف فرهنگی و هنری در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای،‌ ملی و بین‌المللی برای فراهم‌سازی عرصه محصولات فرهنگی و هنری در راستای کمک به هنرمندان

13- حمایت از تاسیس شهرک سینمایی و مجتمع‌های فرهنگی هنری

14- نظارت،‌ حمایت و مدیریت رسانه‌های دیجیتالی کشور

15- تقویت نهادهای صنفی سینمایی و گسترش نظارت آنان بر فعالیت‌های سینمایی

ج) مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی

1- تهیه و تدوین نظام جامع رسانه‌ای برای سامان بخشیدن به فعالیت‌های مختلف در این حوزه و وضع مقررات یکسان برای مطبوعات، خبرگزاری‌ها،‌سایت‌ها و صدا و سیما

2- طراحی نظام رتبه‌بندی برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران در زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف از طریق نهادهای صنفی و دانشگاهی با هدف ارتقای سطح روزنامه‌نگاری کشور

3- حمایت ازتوسعه رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها برای تولید و انتشار اخبار و گزارش‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

4- گسترش همکاری‌ رسانه‌ای میان نشریات و خبرگزاری‌های داخلی با رسانه‌های خارج از کشور با رعایت اولویت‌های سیاست خارجی کشور

5- تربیت خبرنگارانی متناسب با استانداردهای جهانی به منظور رقابت باروزنامه‌نگاران در سطح منطقه‌ای و جهان، با هدف ارتقای سطح رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

6- تهیه و تدوین برنامه جامع فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال در جهت استفاده هدفمند و حداکثری از این فضا

7- حمایت مادی و معنوی از ناشران فعال در حوزه‌های فراملی، منطقه‌ای و جهانی

8- توجه بیش از پیش به حمایت از نشریات الکترونیکی و محلی

9- زمینه‌سازی برای ارتباط مستمر میان اصحاب رسانه و هنرمندان با مسئولان ارشد کشور

10- حمایت از راه‌‌اندازی شهرک‌های تخصصی صنعت چاپ و نشر با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای

11- تسریع در اعطای مجوز به نشریات علمی – تخصصی کشور و حمایت ویژه از آنها

د) بین‌المللی

1- تقویت همکاری‌های فرهنگی و هنری موثر منطقه‌ای و بین‌المللی با اولویت کشورهای هم‌زبان، همسایه، آسیا و جهان اسلام و بهره‌گیری از این روابط برای افزایش توان ملی و نیز تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی در حوزه فرهنگی هنری

2- تقویت دیپلماسی فرهنگی در کشور به منظور گسترش مبادلات فرهنگی و هنری و صدورخدمات فرهنگی و سینمایی به کشورهای مختلف با تاکید بر کشورهای اسلامی و همسایه

3- برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی

4- اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران در سطح جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و نخبگان و مراکز فرهنگی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی جهان

5- حضور موثر در صحنه‌های فرهنگی بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها برای گسترش مناسبات فرهنگی و هنری و گسترش زمینه تصویب موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی

6- افزایش و گسترش همکاری‌های فرهنگی هنری با نهادهای و موسسه‌‌های اسلامی و فرهنگی خارج از کشور برای تقویت همکاری و ایجاد هم‌افزایی

7- حمایت از ترویج فرهنگ صلح و دوستی، مهرورزی و عدالت‌گرایی میان فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف در مناسبات بین‌المللی

8- طراحی و تدوین سند ملی توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های فرهنگی و هنری با اولویت کشورهای هم‌زبان، همسایه، کشورهای اسلام و آسیایی

9- برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و جشنواره‌های فرهنگی و هنری در سطح بین‌المللی و حمایت از حضور در نمایشگاههای بین‌المللی

10- فعال‌سازی و توسعه نمایشگاه‌های آثار هنرمندان با استفاده از ظرفیت‌های دفاتر نمایندگی و سفارتخانه‌های ایران

11- حمایت از تولید آثار مشترک سینمایی و هنری بین ایران با کشورهای همسایه و منطقه جهت توسعه میراث فرهنگی مشترک و احیای حوزه تمدنی مشترک

12- مشارکت فعال در تنظیم و اجرای برنامه‌های فرهنگی و با همکاری نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان یونسکو، آیسسکو، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و ...

ه) توسعه‌ای مدیریتی

1- تغییر ساختار اداری و طراحی آن متناسب با اهداف،‌ماموریت‌ها و نیازهای جدید و توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی

2- تفویض اختیارات و واگذاری امور اجرایی به استان‌ها به منظور بروز خلاقیت‌ها و ابتکارات منطقه‌ای و محلی و تمرکز فعالیت‌های وزارت در حوزه سیاستگذاری، تامین زیرساخت‌ها و تقویت بعدنظارتی و ارزیابی

3- سازماندهی سیستم‌های نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و موسسه‌های وابسته به منظور ارتقا بهره‌وری در آنها

4- تهیه و تصویب طرح مدیریت جامع خدمات فرهنگی و هنری به منظور روزآمدسازی قوانین و پاسخ به تقاضاهای فرهنگی و اقتضائات روز

5- تدوین استانداردها و شاخص‌های بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی و هنری و توزیع اعتبارات برای دستیابی به شاخص‌ها

6- شفاف‌سازی قوانین مربوط به ممیزی و به منظور بستن راه‌ برای اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای

7- تهیه و تدوین برنامه‌های اجرایی مؤلفه‌های فرهنگ عمومی شامل قانون‌گرایی،‌انضباط اجتماعی،‌وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و...

8- مساعدت در تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تدوین آیین‌نامه‌هایی برای تهیه پیوست فرهنگی برای کلیه پروژه‌های مهم کشور

9- تهیه و تدوین طرح جامع موسیقی ملی، هنرهای تجسمی و نمایشی، سینمای ملی ایران وکتاب و کتابخوانی برای دستیابی به چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی و توسعه هنر متعالی برخاسته از ارزش‌های ایرانی اسلامی

10- تهیه طرح جامع تاسیس و ساماندهی موسسه‌های خیریه

11- تهیه طرح جامع فرهنگ وقف،‌ نذورات، صدقات و ... با رویکرد گسترش روش‌های نوین وقفی

12- تشکیل اتاق فکر با ترکیبی از سرآمدان فرهنی و مدیریتی مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارائه مشاوره‌های تخصصی به مجموعه وزارت ودستگاه‌های مرتبط

13- بررسی و سنجش تحولات شاخص‌های مربوط به تغییرات فکری،‌رفتاری جامعه و نیز الگوی مصرف به منظور استفاده در جهت مدیریت تحولات فرهنگی کشور و هدایت آن به سوی ارزش‌های اسلامی ایرانی

14- بررسی و سنجش تحولات شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی در کل کشور به تفکیک استان‌ها

15- طراحی بانک اطلاعات جامع فعالان فرهنگی و هنری و طراحی کد و شماره فرهنگی در این حوزه

16- زمینه‌سازی برای ملزم ساختن دستگاه‌های دولتی به هزینه‌ کردن نیم درصد از بودجه دستگاه مربوطه برای امور فرهنگی و هنری

17- گسترش خدمات رفاهی و بیمه‌ای، ایجاد ثبات در مقررات و قوانین برای آرامش‌بخشی و ایجاد امنیت روانی برای اهالی فرهنگ و هنر

18- تقویت صندوق حمایت از هنرمندان و تولیدات فرهنگی هنری

19- تاسیس و حمایت از صندوق‌های ضمانت غیردولتی به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمایی و مطبوعاتی در سطوح داخلی و بین‌المللی

20- راه‌اندازی مرکز داده تخصصی بخش فرهنگ، سامانه گنجینه دیجیتال فرهنگ و هنر، درگاه ملی فرهنگ برار بهره‌گیری مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه فرهنگی

21- مشارکت‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی در سرمایه‌گذاری برای تولیدات فرهنگی هنری

22- زمینه‌سازی برای تعمیم وام‌های اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده و صندوق ذخیره ارزی به موسسات و بنگاه‌های فرهنگی و هنری کشور

23- حمایت از تاسیس و راه‌اندازی بانک تخصصی فرهنگ و هنر

24- طراحی و ایجاد نهادهای اعتبارسنجی فرهنگی – هنری برای ارزیابی وارتقا جایگاه و نظارت بر موسسه‌ها و نهادهای فعال در این حوزه‌ها

25- حمایت وایجاد بازار بورس کالاهای فرهنگی و هنری در کشور و توسعه این بازار در سطح بین‌المللی

26- طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مدیران پایه و میانی وزارت متبوع برای حمایت از شکل‌گیری نظام شایسته‌سالاری در این وزارتخانه

27- توجه به دغدغه‌های معیشتی و رفاهی کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

28- بازنگری در شیوه توزیع اعتبارات وزارت متبوع بر اساس شاخص‌های کمی وکیفی و بودجه‌ریزی عملیاتی

29- توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق تدوین برنامه‌های استراتژیک فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش نیروی انسانی

30- هدفمند کردن یارانه‌های بخش فرهنگ با رویکرد خرید محصولات مناسب فرهنگی و اولویت دادن به تولیدات امیدآفرین، ‌شادی‌بخش و نشاط‌آور