تحریف حرفها توسط رئیس جمهور خوب نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی در آغاز جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس یاد آور شد: رئیس جمهور در نطق خود گفت که من گفته ام " همه دانشجویان مخالفند یا با مردم نیستند" در حالیکه من گفته بودم "وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجرای های تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گرچه اقلیت اند اما جمع کثیری از مردم را تشکیل می دهند متهم اصلی است. البته بنده این اتهام را ناروا می دانم ولی احساس آن امری واقعی است. به نظر می رسد اکثریت دانشگاهیان جزء این دسته اند. حال این سئوال مطرح است که وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می کند یا به همگرایی؟

وی ادامه داد : آقای احمدی نژاد با اشاره به نطق من گفت "پس ما باید کسی که با رمز تقلب تهران را به آشوب کشید، وزیر علوم قرار دهیم؟" در حالی که هیچگاه چنین چیزی نگفته ام بلکه تاکید کردم " داشتن اعتقادات صحیح اسلامی، پایبندی و وفاداری به احکام اسلام و قانون اساسی و روحیه انقلابی و سلوک عقلانی از شروط لازمی است که با کارآمدی به کفایت می رسد."

نماینده تهران گفت: رئیس جمهور گفت که من گفته ام " چرا با من مشورت نمی شود " و این در حالی است که هیچگاه چنین چیزی نگفته ام. من می گویم آقای احمدی نژاد که می گوید من با کودک 5 ساله و 10 ساله مشورت می کنم وقتی می خواهد برای ملت وزیر تعیین کند با مجلس هم مشورت کند.

توکلی در پایان تاکید کرد: تحریف حرفها از طرف رئیس جمهور خوب نیست.