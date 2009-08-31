عضو جنبش فتح درگفتگو با مهر: دولت ضعیف فلسطینی با مرزهای موقت را نمی پذیریم/ لزوم وفاق ملی فلسطین

"سلطان ابو العینین" در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو مبنی بر تشکیل دولت ضعیف فلسطینی با مرزهای موقت گفت: ما هرگز تشکیل دولت موقت فلسطینی و نیزحکومت خود مختاری را که نخست وزیر رژیم اسرائیل از آن سخن می گوید، نمی پذیریم .

وی افزود: ملت فلسطین سالهاست که تحت محاصره نظامی دشمن اسرائیلی است و همچنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند، چطورمی تواند تشکیل دولت ضعیف فلسطینی با مرزهای موقت را بپذیرد.

عضو جنبش فتح اقدامات رژیم صهیونیستی اعم از ادامه محاصره نوارغزه، دستگیری مبارزان فلسطینی، تحت پیگرد قرار دادن اعضای گروههای جهادی و کشتن غیر نظامیان را بشدت محکوم کرد.

ابو العینین درباره علت بی نتیجه بودن چند دوره مذاکرات بین فتح و حماس عنوان کرد: دخالت های آمریکا و اسرائیل مانع اصلی به توافق نرسیدن گروههای جهادی بر سر مسائل داخلی است و تا زمانی که مداخلات آنها پایان نیابد، دستیابی به توافق کلی دشوار است.

وی سه پیشنهاد را برای پایان دادن به اختلافات جنبش های حماس و فتح ذکر و پیشنهاد داد: دو طرف بایستی از جنگ لفظی و دستگیری عناصر جهادی دوری کنند، زیرا این تنها به نفع دشمن اسرائیلی است. هرچند که این گونه اقدامات با هدف تسویه حساب های سیاسی صورت گرفته است.

عضو جنبش فتح با تاکید بر اینکه همه فلسطینی ها باید برای آزادی تمام اسیران فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی تلاش کنند، خاطرنشان کرد: ملتی که هزاران تن از فرزندانشان در اسارت رژیم صهیونیستی است، نباید اجازه شعله ورشدن فتنه داخلی را بدهد .

دومین پیشنهاد ابوالعینین ضرورت پایبندی همه طرف های فلسطینی به سند وفاق ملی است و دراین باره گفت: می توان با تکیه بر سند وفاق ملی انتخابات آتی را در درون سازمان آزادی بخش فلسطین برگزارکرد تا همه فلسطینی ها اعم از کوچک و میانسال و بزرگ بتوانند نمایندگانشان را آزادانه انتخاب نمایند.

این کارشناس مسائل سیاسی پیشنهاد سوم خود را به توافق رسیدن همه گروههای فلسطینی برسر تشکیل دستگاه امنیتی مشترک بین حماس و فتح دانست و گفت: تشکیل چنین دستگاهی نباید بر اساس خواسته های فراملی و یا گروهی و تک حزبی باشد.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از فضای غبار آلود در فلسطین بویژه اختلافات میان حماس و فتح به نفع خود استفاده می کند، گفت : ما نمی گوییم مذاکرات فتح و حماس برای مدت زمانی به تعلیق در آید تا اسرائیل از این فضا برای توسعه طلبی و شهرک سازی سوء استفاده کند؛ بلکه ما مذاکرات روشن را با مشارکت همه طرفهای درگیر اعم از سوریه، لبنان و فلسطین مطابق قوانین و مقررات بین المللی می خواهیم.

ابوالعینین در پایان گفت: تنها با اجرای قطعنامه های شورای امنیت، ملت فلسطین می تواند به حقوق حقه فلسطینی ها و تشکیل دولت مستقل به پایتختی قدس شریف و بازگشت آوارگان به کاشانشان و آزاد سازی سرزمین ها اشغالی عربی اعم از تپه های کفرشوبا و کشتزارهای شبعا در لبنان و بلندیهای جولان درسوریه دست یابد. بنابراین برای تحقق این امر، دشمن اسرائیلی باید به قانون بین المللی تن دهد.