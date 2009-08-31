شرایط منطقه اجازه خودسری به اسرائیل نمی دهد/ اوباما نفوذ چندانی بر تل آویو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، ایران تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارد تا به آخرین پیشنهاد غرب در مورد برنامه هسته ای خود پاسخ بگوید. به موجب این پیشنهاد در صورت چشم پوشی شورای امنیت سازمان ملل متحد از دور جدید تحریمهای اقتصادی، ایران نیز برنامه غنی سازی خود را متوقف می کند.

این روزنامه می نویسد : اگر دیپلماسی در برابر ایران نتیجه ندهد آنگاه اسرائیل نیز وارد این بازی می شود.اگر اسرائیل دست به چنین ریسک بزرگی زده و به ایران حمله کند آنگاه اوباما احتمالا بیش از آنکه به توصیه های سازمان "سیا" گوش کند به تحلیل های شبکه خبری سی.ان.ان توجه می کند. تاریخ نشان می دهد که اگر چه واشنگتن به دنبال نفوذ بر تل آویو و جلوگیری از اقدام خودسرانه اسرائیل است اما تل آویو ترجیح می دهد که در صورت مواجه شدن با خطر ابتدا دست به اقدام پیشگیرانه زده و سپس درباره آن توضیح بدهد. از همین رو افرادی که امیدوارند که دولت اوباما قادر خواهد بود که اسرائیل را وادار به نشستن در جای خود کند اشتباه می کنند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : برای روشن شدن این مطلب به چهار حمله گذشته اسرائیل توجه کنید : در اکتبر 1956 اسرائیل به همراه انگلیس و فرانسه به منظور به دست گرفتن کنترل کانال سوئز به مصر حمله کردند. یک روز پیش از وقوع این حمله آمریکا از سفیر اسرائیل در واشنگتن در مورد حمله احتمالی سوال کرده بود اما وی در پاسخ فقط سکوت کرده بود.

در ژوئن 1967 نیز اسرائیل بدون اطلاع واشنگتن وارد جنگ شش روزه شد. در آن زمان جانسون رئیس جمهور آمریکا بود و وی بارها از اسرائیل خواسته بود تا از دست زدن به چنین اقدامی خوددداری کند.

در 7 ژوئن 1981 جنگنده های اسرائیلی راکتور هسته ای عراق را در منطقه "اوسیراک" بمباران کردند و این کار نیز بدون اطلاع واشنگتن انجام گرفت. در آن زمان ریگان رئیس جمهور ایالات متحده بود و واشنگتن این حمله را محکوم کرد.

و در 6 سپتامبر 2007 نیز جنگنده های اسرائیلی منطقه ای را در سوریه بمباران کردند که بر اساس ادعای اسرائیل محل انجام فعالیت های هسته ای دمشق بوده است.

اما آیا این بار و در صورتی که ایران از قبول پیشنهاد غرب خودداری کند، تل آویو بار دیگر بدون گرفتن موافقت آمریکا دست به ماجراجویی دیگری می زند؟ اقدامات گذشته تل آویو بیانگرپاسخ مثبت به این پرسش است، اما مسائلی چون وضعیت فعلی منطقه، حضور قدرتمند ایران، حماس و حزب الله در خاورمیانه و عدم حمایت قاطع آمریکا از این اقدام مواردی هستند که امکان وقوع آن را کاهش می دهند.