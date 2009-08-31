روح الله قهرمانی با اعلام اینکه استان گیلان مکان مناسبی برای تولید فرآورده های شیلاتی است و یکی از دو منطقه مستعد برای تولید ماهیان خاویاری است، افزود: با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و گسترش این اقدام ارزشمند، شاهد پیشرفت قابل توجهی در استان در زمینه تولید ماهیان خاویاری خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر با توجه به صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، نسل آنها در معرض انقراض قرار گرفته که بدین منظور با فعالیت جدی تر مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری تاکنون نتایج ارزشمندی بدست آمده و این مراکز می توانند با ارائه نتایج بدست آمده از تحقیقات و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در زمینه تولید و پرورش اینگونه ماهیان ارزشمند فعالیت دارند تولیدات گوشت و خاویار را افزایش دهند.

استاندار گیلان ادامه داد: با توجه به بازارهای خوب خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در دنیا و همچنین ارزش اقتصادی بالا می توان با توسعه مراکز پرورش ماهیان خاویاری، ایجاد اشتغال، ارزآوری و حفظ گونه های مختلف ماهیان خاویاری را فراهم کرد.