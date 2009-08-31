رهبر معظم انقلاب: نظام اسلامی با تخلف و جنایت مجامله و گذشت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی یکشنبه شب در دیدار جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی، نخبگان، و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با ایشان با اشاره به وظیفه خطیر دانشگاهیان و اساتید دانشگاه برای استمرار و جهش در حرکت علمی کشور تأکید کردند: یکی از پایه های اصلی تحقق پیشرفت و عدالت در دهه آینده، گسترش علم و تعمیق آن در کشور است.



ایشان برگزاری جلسات هر ساله با اساتید دانشگاهها و نخبگان علمی را مظهری نمادین از اهتمام و احترام ویژه نظام جمهوری اسلامی به علم و حاملان علم دانستند و افزودند: رسیدن کشور به رتبه علمی واقعی خود، نیازمند نهادینه شدن علم و برقراری توازن و تعادل واقعی در رشته های گوناگون علمی است.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به پژوهش خاطرنشان کردند: پژوهشها باید تابع نیازهای واقعی کشور باشد.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: انعکاس پژوهشها در مجامع جهانی ضروری است اما نباید ملاک پیشرفت علمی کشور، درج مقالات در برخی مجامع جهانی باشد.



ایشان با اشاره به اظهارات برخی اساتید دانشگاه درخصوص نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کردند: این سخنان نشانگر این است که تلاش مسئولان مرتبط با مسائل علمی و دانشگاهها درخصوص تهیه نقشه جامع علمی کشور هنوز به مرحله عمل نرسیده و تلاشها نیمه کاره بوده است.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه جدی و تسریع در ارائه نقشه جامع علمی کشور افزودند: برنامه ریزی کنونی در رشته های گوناگون علمی از یک تقسیم عادلانه و منطبق با نیاز کشور برخوردار نیست و این مشکل با ارائه نقشه جامع علمی قابل حل است.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی تأکید کردند: این مسئله نگران کننده است زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاهها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.



ایشان افزودند: بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاهها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مراکز تصمیم گیری اعم از دولت، مجلس، و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.



حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تأکید بر پرهیز از افزایش تشکیلات در بخشهای مربوط به مسائل علمی خاطرنشان کردند: باید بجای افزایش تشکیلات، تشکلها و سازمانهای موجود را تقویت و کارآمد کرد و در وزارت علوم و دیگر مراکز از انسانهای عالِم، انقلابی، شجاع و خوش فکر، بهره گرفت.



ایشان لزوم تسهیل ارتباط وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی با نخبگان علمی و استفاده از نظرات آنان را نیز مورد تأکید قرار دادند.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: حمایت از دانشگاهیان سیاست همیشگی نظام جمهوری اسلامی است اما از دانشگاهیان نیز انتظار است که در سایه این حمایت معنوی و مادی، خود را حقیقتاً در قبال نسل دانشجو، آینده علمی کشور و اصلاح نظام آموزشی مسئول بدانند و حضور خود را در دانشگاهها تقویت کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اهتمام به گسترش فضای معنویت در دانشگاهها خاطرنشان کردند: هرچه جوانان و دانشجویان دارای تعبد و تدین بیشتر باشند، عمل، رفتار و فکر آنها از آسیب کمتری برخوردار خواهد بود و جامعه بهره بیشتری از آنان خواهد برد.



ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزودند: این مسائل، کشور را در معرض یک آزمون سیاسی تعیین کننده قرار داد و نظام جمهوری اسلامی به دلیل ظرفیت بالای خود توانست بر این مسائل فائق آید.



رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: بروز چنین حوادث و مسائلی برای نظام جمهوری اسلامی چندان خلاف انتظار نبوده و نیست و دلایل آنهم رسالت نظام اسلامی و وجود آزادیهای مختلف در چارچوب اسلام در جامعه است.



حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه اعتقاد نظام اسلامی به آزادی، یک مسئله واقعی و غیرتاکتیکی است، افزودند: آزادی در نظام اسلامی، آزادی واقعی است که در چارچوب اسلام تعریف شده است و جمهوری اسلامی، آزادی غیرواقعی و مورد نظر غرب را مطلقاً قبول ندارد و در این خصوص هیچ رودربایستی هم با غرب نخواهد داشت.



ایشان در تبیین وظیفه قشرهای مختلف بهنگام بروز حوادثی همچون حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کردند: قطعاً انتظاری که از اساتید دانشگاهها در این جنگ و مبارزه نرم می رود فراتر از انتظاری است که از دانشجویان وجود دارد.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دانشجویان افسران جوان این جبهه هستند که ضمن دارا بودن فکر، عمل، و بصیرت در صحنه نیز حضور دارند و با آزمودن صحنه در چارچوب کار می کنند اما اساتید دانشگاهها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند.



حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: فرماندهان این جبهه باید با شناخت مسائل کلان، شناسایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کلان انجام دهند و براساس این طراحی حرکت کنند.



ایشان افزودند: استادی که بتواند این نقش را ایفا کند، استادی شایسته برای حال و آینده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.



رهبر انقلاب اسلامی مهمترین وظیفه اساتید را در شرایط کنونی، بالا بردن قدرت تحلیل دانشجویان و ایجاد فضای امید، نشاط، و کار علمی در دانشگاهها دانستند و افزودند: باید درست در جهت مخالف برنامه دشمن که به دنبال ایجاد فضای یأس و ناامیدی در دانشگاهها است، حرکت و محیط درس و دانشگاهها را فضای امید به آینده کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از وظایف دانشگاهها و اساتید را میدان دادن به اظهار نظر دانشجویان برشمردند و تأکید کردند: بهترین زمینه برای ایجاد فضای اظهارنظر آزاد، تسریع در راه اندازی کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها است.



ایشان افزودند: اگر بحثهای تخصصی در زمینه های سیاسی، اجتماعی و حتی فکری و مذهبی در محیط های سالم و با حضور افراد توانمند در بحث، انجام شود، ضایعات کشاندن اینگونه بحثها به محیط های اجتماعی بوجود نخواهد آمد.



رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به آسیب های وارد شده به برخی افراد در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزودند: همه افرادی که در این حوادث دچار آسیب شده اند، بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادی که صریحاً با نظام مقابله می کنند از موضع قانون و حق برخورد می کند، اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.



در پایان این دیدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامی افطار کردند.

به گزارش مهر، جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی، نخبگان، و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در دیدار عصر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالبی را بیان کردند.

در ابتدای دیدار، آقایان و خانم ها:

- دکتر رضا محمدزاده استاد دانشگاه امام صادق (ع) در رشته فلسفه و کلام،

- دکتر عبدالحسین روح الامینی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

- دکتر مهرانگیز زمانی متخصص زنان از دانشگاه علوم پزشکی همدان،

- دکترمحمدرضا مرندی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته علوم سیاسی،

- دکتر کمال محامدپور، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مخابرات،

- دکتر رفیع زاده استاد دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی شیمی پلیمر،

- دکتر فرید عزیزی استاد فوق تخصص غدد ازدانشگاه شهید بهشتی،

- دکتر غلامعلی افروز عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

- و دکتر اکرم امانی عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران و رئیس آزمایشگاه شیمی دارویی

به طرح نظرات و پیشنهادهای خود در زمینه های مسایل دانشگاهی، علمی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداختند.



محورهایی که در این دیدار مورد تأکید اساتید و محققان قرار گرفت عبارتند از:

- توجه به معنویت در کنار مباحث آموزشی دانشگاهها

- ضرورت حمایت از مطالعات میان رشته ای به ویژه در بخش علوم دینی

- بازمهندسی علم و تکنولوژی به منظور پیشرفت کیفی علوم

- گسترش فرهنگ پاسخگویی، قبول مسئولیت و عذرخواهی در حوادث و مسائل مختلف

- لزوم تفاوت قائل شدن میان افراد و شخصیتها، و نظام اسلامی

- شفاف سازی فرآیندهای ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها

- نادیده گرفته شدن منافع ملی از جانب برخی نخبگان سیاسی و احزاب و گروهها در حوادث بعد از انتخابات

- مشخص نبودن مبانی و خطوط قرمز رقابت سیاسی در کشور

- لزوم اعلام نظر صریح نظام درخصوص احزاب و نخبگان سیاسی که خواسته یا ناخواسته در مسیر براندازی قرار گرفتند

- واگذاری برخی وظایف آموزشی، پژوهشی، و اجرایی به دانشگاهها

- بازنگری مستمر دروس و منابع آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی دانشگاهها

- ضرورت استیفای حقوق آسیب دیدگان حوادث اخیر

- برخورد قاطع و بدون ملاحظه با عوامل اصلی اغتشاش های بعد از انتخابات

- مصون نماندن منسوبان برخی صاحبان مناصب از پیگیری قضایی

- توجه بیش از پیش شورایعالی انقلاب فرهنگی به منظور تسریع در ارائه نقشه اجرایی مهندسی فرهنگی

- اهتمام بیشتر دولت برای گسترش حوزه مشورتی با نخبگان

- ضرورت تبیین حد و مرز تغییرات در دولت

- لزوم باز تعریف رابطه کنونی دانشگاهها با مراکز صنعتی

- تسریع در شناسایی و مجازات عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران

- افزایش بودجه پژوهشی و هدفمند کردن آن در راستای اهداف ملی

- پرهیز از تصمیم گیریهای آنی و شتاب زده در مسائل علمی و پژوهشی

- و لزوم حمایت مادی و معنوی از محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی