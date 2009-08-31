به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سیدفاضل موسوی نماینده خدابنده درجلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مخالفت با سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی آموزش و پرروش طی سخنانی اظهار داشت: مخالفت من از جنس مخالفت تصدی گری جنسیتی در این وزارتخانه نیست.

وی گفت: قبلاً هم ذکر کرده بودم آیا نمایندگان می دانند در آموزش و پرورش چه می گذرد؟ نتیجه اش لحاظ نشدن جایگاه واقعی معلم شده و حاصل این امر عدم برنامه ریزی دقیق و نتیجه اش افت تحصیلی و فاصله گرفتن از کیفیت تحصیلی است، این موضوع ما را به نظام آموزش و پرورشی سوق داده است که به نداشتن نظام تعلیم و تربیت در مسیر پویایی و توسعه که نیاز بنیاد اساسی هر حکومت واقع گرا، حقیقت گرا و عدالت محور است رسیده ایم .

موسوی تصریح کرد: وزارتخانه ای که خانم کشاورز برای سکانداری آن اعلام آمادگی نموده اند حدود 40 درصد پرسنل شاغل دولت در آن مشغول به کار هستند و 16 میلیون دانش آموز و بیش از 90 درصد خانوارهای ایران با آن درگیر هستند. خانم کشاورز باید به این موضوع فکر نمی کردند که قبلاً چه کسی وزیر بوده است باید به این امر دقت می کردند که چگونه آینده این نظام اسلامی، حیات و بقایش در پی راه منطقی و عاقلانه این سیستم است.

نماینده خدابنده گفت: جای بسی تاسف است که بعد از گذشت 30 سال پیروزی شکوهمند اسلامی خانم کشاورز بفرمایند ضعف اساسی نظام آموزش و پرورش نبود "فلسفه تعلیم و تربیت" است. کشف ایشان آدمی را متحیر می کند که این چه وضعیتی است که اندیشمندان فرهنگی کشور موضوع یک کلمه را درک نکرده اند. وااسفا، این سخن ایشان است که نشان از بیگانه بودن با آموزش و پرورش به ذهن می رساند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: شما وقتی جایگاه رفیع معلم و آموزش و پرورش را به چالش می کشید که بعد از 30 سال هنوز نتوانسته است از برای مدیریت وزارتخانه ای که خود کسی یا کسانی را تربیت و رشد دهد نتیجه اش این می شود که ردای ویژه را به فردی مبتدی و غیرحرفه ای واگذار می شود و در حالی که بسیاری از مدیران مدعی توان رفع گوشه ای از مشکلات این وزارتخانه را نداشته اند تا چه رسد به ایشان که هیچ سنخیتی با این جایگاه ندارد و مدعی است که این کشی توفان زده را به ساحل نجات هدایت می نماید.

وی گفت: این در حالی است که نبود امنیت و ثبات در پست های سازمانی، وجود خط و خط بازی در سیستم آموزش و پرورش، جذب نیروها از کانال های غیررسمی، عدم برنامه جدی برای موضوع ارزشمند تحقیق و پژوهش، عدم توجه به شاخص های آموزشی نسبت به دیگر کشورها در منطقه، عدم نظارت لازم بر مدارس غیرانتفاعی، واگذار کردن بسیاری از مدارس روستایی به شرکت های خدمات آموزشی که در پی آن فاجعه اتفاق می افتد ، حکایت از ناکارآمدی سیستم آموزش و پرورش دارد.

موسوی تصریح کرد: خانم کشاورز اعلام آمادگی نموده اند که استراتژیک ترین وزارتخانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را بپذیرند که آینده این کشور حیات و بقای اصولی و منطقی این نظام بستگی به آن دارد.

نماینده خدابنده گفت: برای هر خردمند بسیار آشکار است پویایی هر نظام آموزشی برخاسته از میزان شایستگی متولیان آن نظام آموزشی در برنامه های ارایه شده خانم کشاورز روزنه امیدی برای بهبودی وضع موجود در سوابق ایشان نیست و نقطه ای که بتوان این ردای بسیار گرانسنگ را به ایشان واگذار کرد نیست. این سمت اول به خود ایشان ظلم است و سپس برای امیدهای آینده این نظام و خون دل خوردگان این نظام مشکل آفرین است.