به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این کتاب "جغرافیای اداری ایران باستان" و نوشته آرنولد توینبی مورخ مشهور انگلیسی است که پس از نزدیک به یک دهه با اضافه شدن سه مقاله دیگر درباره ایران با عناوین روزگار سلوکیان، روزگار اشکانیان و روزگار ساسانیان دوباره تجدید چاپ شده است.

دکتر صنعتی زاده این مقالات را در روزهای پایانی حیات خود و با همکاری تورج دریایی و قدرت پیروزکی، ترجمه کرد و در واقع آخرین ایده‌هایی‌ هستند که وی قلمی کرد و آنها را برای اضافه شدن به کتاب مذکور و چاپ آنها، به انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار سپرد.

دکتر همایون صنعتی­زاده این کتاب را نزدیک به یک دهه پیش ترجمه کرده بود و همان رمان (در سال 1379) توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار چاپ شده بود. قرار است این کتاب که حجم آن به همراه نقشه‌ای بزرگ از ایران باستان به 530 صفحه رسیده و اخیراً هم مجوز نشر خود را از وزارت ارشاد دریافت کرده، هفته آینده در بازار کتاب کشور توزیع شود.

همایون صنعتی زاده مدیر انتشارات قدیمی فرانکلین در تهران بود که با انتشار بسیاری از آثار برجسته ادبیات جهان، آنها را به خوانندگان فارسی‌زبان معرفی کرد. پیشتیبانی از انتشار دائرة المعارف مصاحب، راه‌اندازی چاپخانه افست، چاپ کتب درسی و مدیریت سازمان کتابهای جیبی از دیگر کارهای مهم وی در زمینه کتاب و نشر بود.

وی در کنار کارهای فرهنگی، فعالیت‌های خیریه‌ای نیز داشت؛ پدرش پرورشگاهی داشت که پس از مرگش، سپس زیر نظر وی 0همایون صنعتی زاده) اداره می‌شد. بچه‌های این پرورشگاه نام فامیلشان را صنعتی می‌گذاشتند و یکی از آنها، علی‌اکبر صنعتی نقاش سرشناس ایرانی بود. نام صنعتی زاده همچنین به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه با بی سوادی در ایران ثبت شده است. همایون صنعتی زاده چهارشنبه هفته گذشته (4 شهریور) پس از یک دوره بیماری در 84 سالگی در کرمان درگذشت.