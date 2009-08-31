محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدیریت دانشگاهی در ایران با نقاط دیگر دنیا تفاوت دارد به این معنی که بار سنگینی از مسئولیتهای مختلف در مسائل گوناگون را به دوش می کشد.

وی افزود: رسیدگی به مسائل آموزشی، دانشجویی، کارمندی و هیئت علمی و در کنار آن تعامل و ارتباط با دستگاههای مختلف و توجه به انتظارات به جا و بی جا واقعا ادامه کار را مشکل کرده است.

رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: امروز به شکل جدی در مدیریت دانشگاه با دستگاههای دیگر به مشکل بر می خوریم و عدم درک آنها از موقعیت دانشگاه و نوع تعامل با یک نهاد فرهنگی آموزشی اساسی ترین ریشه این مشکل است.

وی افزود: متاسفانه درک درستی از دانشگاه وجود ندارد و این حجم بالای فعالیتهای حاشیه ای و جنبی اجازه برنامه ریزی علمی در جهت توسعه فعالیتهای علمی و آموزشی را نمی دهد.

صادقی گفت: سیستم موجود در آموزش عالی ایران به گونه ای است که در دانشگاههای بزرگ به خصوص دانشگاههای شهرستان ها افراد نمی توانند آن طور که شایسته است کار خود را انجام دهند.

وی افزود: تا آمدن وزیر جدید صبر می کنم و سپس با توجه به گذشت چهار سال از ریاست خود از این سمت استعفا خواهم داد.



رئیس دانشگاه شیراز درباره ارتباط استعفای خود با حوادث پس از انتخابات به مهر گفت: آن زمان هم ناهماهنگی بین بخشهایی از مدیریت استان وجود داشت که منجر به انجام اقداماتی شد که هیچ سنخیتی با دانشگاه و محیط دانشگاه نداشت.

به گزارش مهر، محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز پس از حوادث انتخابات نیز از سمت خود استعفا داده بود که پس از چند روز استعفای خود را پس گرفت.