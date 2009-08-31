  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۷

اختصاصی مهر /

کمک 55 میلیارد تومانی مردم به آموزش و پرورش در سال گذشته

کمک 55 میلیارد تومانی مردم به آموزش و پرورش در سال گذشته

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی 88-87 والدین دانش آموزان نزدیک به 55 میلیارد تومان به مدارس فرزندانشان کمک مالی کرده اند.

محمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان یزد در رتبه اول کمکهای مالی به مدارس در کشور قرار دارد، افزود: میانگین کمکهای مالی در یزد به ازای هر دانش آموز 22 هزار تومان بوده است.

انجمن اولیا و مربیان مسئول جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی در مدارس است که از طریق نماینده ای از سوی مدیر مدرسه و والدین دانش آموزان دریافت و در خود مدرسه هزینه می شود.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان آموزش و پرورش ادامه داد: البته والدین دانش آموزان کمکهای غیر نقدی فراوانی به مدارس همچون فعالیتهای عمرانی داشته اند که میزان آن محاسبه نشده است.

نصیری از ابلاغ دستورالعمل جدید جذب مشارکتهای مالی مدارس برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در این دستورالعمل کمکهای مردمی به چهار بخش مالی، آموزشی، بهداشتی و عمرانی تقسیم شده و نحوه جدید جذب کمکها را در این چهار محور تبیین کرده ایم.
 

 

کد مطلب 938974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها