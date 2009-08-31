کمک 55 میلیارد تومانی مردم به آموزش و پرورش در سال گذشته

محمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان یزد در رتبه اول کمکهای مالی به مدارس در کشور قرار دارد، افزود: میانگین کمکهای مالی در یزد به ازای هر دانش آموز 22 هزار تومان بوده است.

انجمن اولیا و مربیان مسئول جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی در مدارس است که از طریق نماینده ای از سوی مدیر مدرسه و والدین دانش آموزان دریافت و در خود مدرسه هزینه می شود.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان آموزش و پرورش ادامه داد: البته والدین دانش آموزان کمکهای غیر نقدی فراوانی به مدارس همچون فعالیتهای عمرانی داشته اند که میزان آن محاسبه نشده است.

نصیری از ابلاغ دستورالعمل جدید جذب مشارکتهای مالی مدارس برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در این دستورالعمل کمکهای مردمی به چهار بخش مالی، آموزشی، بهداشتی و عمرانی تقسیم شده و نحوه جدید جذب کمکها را در این چهار محور تبیین کرده ایم.





