به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادکان پس از جدایی از فدراسیون فوتبال مدتها در سکوت رسانه ای قرار داشت و با حضور علی سعیدلو در راس سازمان تربیت بدنی، نام وی نیز به عنوان یکی از گزینه های جدی بازگشت به فوتبال و ورزش مطرح شد.

دادکان که مدتهاست در برنامه تلویزیونی حضور پیدا نکرده است، صبح دوشنبه با حضور در برنامه " روز از نو " شبکه دوم سیما به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

وی در ابتدا در مورد نرفتن ایران به جام جهانی با طرح این موضوع که فوتبال یک رشته تخصصی است و زمام امور آن را باید یک فرد متخصص و آشنا به این رشته در دست گیرد، گفت: در ورزش فوتبال کشورهایی موفق می شوند که در ابتدا کار را به افراد متخصص می سپارند.

وی در ادامه به تبعات نرفتن تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اشاره کرد و گفت: اینکه تیم ملی به جام جهانی صعود نکرد، باید بررسی شود که چه بازخوردی در جامعه داشته است. هر تیمی که به جام جهانی می رود، پرچم آن کشور تا یک سال در کشور میزبان جام جهانی برافراشته خواهد بود و در پایان هر ماه سرود آن کشور در جایی که میزبان جام جهانی است، نواخته می شود. اینها نشان می دهد که صعود به جام جهانی از منظر سیاسی چه منافعی دارد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به بازتاب منفی صعود نکردن تیم ملی به جام جهانی در اجتماع اشاره کرد و گفت: اگر تیم ملی به جام جهانی صعود می کرد، شور و نشاط به جامعه فوتبال وارد می شد، اما با ناکامی از صعود به جام جهانی امروز این نشاط را در جامعه نمی بینیم.

وی در ادامه ضررهای مالی که فدراسیون فوتبال با ناکامی از صعود به جام جهانی 2010 متحمل شده است، را برشمرد و گفت: اگر تیم ملی به جام جهانی صعود می کرد، از سوی فدراسیون جهانی فوتبال 7 میلیون فرانک سوئیس به فدراسیون فوتبال ایران پرداخت می شد. علاوه بر این فدراسیون می توانست از بخش حامیان مالی نیز مبالغی را بدست بیاورد که با ناکامی از صعود به جام جهانی از آنها محروم شد.

دادکان در ادامه با طرح این پرسش که "چرا بصورت شفاف به مردم بیان نمی شود به چه دلیل تیم ملی به جام جهانی صعود نکرد؟"، افزود: کشوری چون کره شمالی فقط با 30 بازیکن، بدون داشتن یک لیگ سراسری و فقط با یک زمین چمن مصنوعی که آنهم با کمک فدراسیون جهانی فوتبال در آن کشور احداث شده است، به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کرد، آن وقت کشور ما با 70 میلیون جمعیت از راهیابی به این مسابقات بازماند. آیا این برای ما فاجعه نیست؟ با بودن در گروهی که تیم‌هایی چون کره جنوبی، کره شمالی و عربستان در آن حضور داشتند، راهیابی به جام جهانی آنهم بصورت مستقیم غیرممکن نبود.

وی در ادامه از مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال خواست تبعات ناکامی تیم ملی ایران از صعود به جام جهانی 2010 را بپذیرند و با تاکید بر این موضوع افزود: باید عوامل نرفتن تیم ملی ایران به جام جهانی آفریقای جنوبی به مردم معرفی شوند. آقای رئیس جمهور بارها در گفتگوهای خود اشاره به این موضوع کرده‌اند که فوتبال در چهار سال گذشته ضربه خورده است، چرا نباید افرادی که به فوتبال ضربه زدند و یا باعث شدند این رشته ورزشی ضربه بخورد به مردم معرفی شوند؟! باید این عوامل به مردم معرفی شوند، تا شاید آنها از این باعث خوشحال شده و ناراحتی‌های شان کمتر شود.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با اشاره به جایگاه فوتبال ایران در زمان ریاست خود بر این فدراسیون گفت: زمانی تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال ایران با رتبه 15 بالاتر از آلمان بود که رتبه 17 را در اختیار داشت. زمانی که این رده بندی اعلام شد از سوی فدراسیون‌های مختلف به من تبریک گفتند. من اعتقاد آنچنانی به رده بندی و رتبه فدراسیون ندارم اما چرا باید امروز جایگاه فوتبال ایران از پانزدهم دنیا به شصت و سوم تنزل یابد؟ فوتبال ایران تا به اینجا تنزل پیدا کرده است و هیچ کس پاسخگو هم نیست.

"فوتبال یک سرگرمی است و سرگم کننده نیست"، دادکان با اشاره به این موضوع تاکید کرد: فوتبال فقط برگزاری یک لیگ نیست و اینکه تیم‌ها را پنجشنبه و جمعه به میدان بفرستیم، فوتبال بیش از یک سرگرمی است.

"اگر شما رئیس فدراسیون فوتبال بودید علی دایی را سرمربی تیم ملی می کردید؟"، دادکان در پاسخ به این پرسش نیز گفت: من اگر بودم هیچ وقت در آن مقطع مسئولیت تیم ملی را به دایی نمی دانم. ما باید قبول کنیم که دایی برای جامعه فوتبال ایران فردی قابل احترام و اسطوره است و فوتبال کشور ما با نام دایی اعتبار پیدا می کند . شناخت دنیا از فوتبال ایران با نام اوست. متاسفانه افرادی که دایی را سرمربی تیم ملی کردند، می خواستند با این انتخاب روی ضعف‌ها و مشکلات خود سرپوش بگذارند. آنها دایی را نه به خاطر توانایی‌هایش بلکه برای پوشش مشکلات خود انتخاب کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم دایی همانطور که فوتبالش را از رده پایه آغاز کرده بود و با ریاضت و سختی به جایگاه امروزش رسیده بود، باید در مربیگری هم ریاضت می کشید و به تیم ملی می رسید. دایی باید ابتدا کسب تجربه می کرد و پس از آن از تجربه‌اش برای هدایت تیم ملی استفاده می شد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال همچنین یادآور شد: زمانی که با علی دایی برای هدایت تیم ملی مذاکره شده بود، او با من تماس گرفت و در این مورد مشورت کرد. من به او گفتم: "مسئولیت تیم ملی را قبول نکن چرا که تو را به خاطر توانایی هایت نمی خواهند بلکه می خواهند خود را پشت تو مخفی کنند." زمانی که دایی را از تیم ملی کنار گذاشتند او بازهم با من تماس گرفت و گفت که حرفهای من درست بوده و آنها دایی را برای چیزهای دیگر می خواستند.

دادکان با اشاره به اینکه سرمایه‌ای چون علی دایی را برای تیم ملی سوزاندند و با او همان کاری را کردند که در گذشته با قلعه نویی شده بود، با نگاهی نقادانه به عملکرد تیم ملی در چند سال گذشته نگریسته و گفت: زمانی که در چند بازی تیم ملی، سید مهدی رحمتی به عنوان دروازه بان تیم بهترین بازیکن میدان می شود، نشان می دهد که تیم ملی مشکل دارد. آن وقت سازمان تربیت بدنی 5 میلیون تومان به این بازیکن پاداش می دهد. سازمان به جای پاداش دادن به رحمتی باید هافبک‌ها و مدافعان را جریمه می کرد که باعث شده‌اند آنقدر به دروازه تیم ملی فشار بیاید و که دروازه بان تیم بهترین بازیکن میدان شود.

وی این مسائل را نشان دهنده ناهنجاری و عدم شناخت مسئولان ورزش عنوان کرد و گفت: زمانی که ما در فدراسیون فوتبال بودیم، هاشمیان، تیموریان، دایی، کریمی و ... جز بهترین‌ها می شدند، چرا؟ چون تیم ملی روبه جلو بازی می کرد و حرکتی روبه پیشرفت داشت.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در ادامه با انتقاد از برخی کارشناسان فوتبال گفت: دروازه بان تیم ملی بهترین بازیکن می شود و با کمال تعجب برخی کارشناسان چشم از این موضوع بسته و از تیم ملی تعریف می کنند. این کارشناسان به جای کمک به تیم ملی به این تیم ضربه زدند.

دادکان در ادامه با بیان اینکه "شان و غرور کشورم را بالاتر از غرور خود می دانم و افتخار می کنم که غرورم به خاطر کشورم شکسته شود"، گفت: خوشحالم اگر در زمان ریاستم بر فدراسیون فوتبال غرورم شکسته شد به خاطر کشورم بود و شان 70 میلیون ایرانی را حفظ کردم.

وی بازهم از استقلال مالی فدراسیون فوتبال در زمان ریاست خود بر این فدراسیون به نیکی یاد کرد و گفت: مدارک در فدراسیون فوتبال موجود است، فدراسیون فوتبال در دوره ریاست من یک ریال از سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی دریافت نکرده است. تمام هزینه‌های فدراسیون از منابع مالی مختلف و کمک افراد علاقمند به فوتبال تامین می شد. ما در فدراسیون فوتبال آنقدر پول جذب کرده بودیم که توانستیم 3 ساختمان برای فدراسیون و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس خریداری کنیم و حتی ورزشگاه شهید بیگلری بم را هم احداث کردیم.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال یادآور شد: در زمان ریاست من بر فدراسیون فوتبال، فوتبال خود هزینه‌هایش را تامین می کرد و نیازی نبود ما مقابل سازمان تربیت بدنی صف ببندیم برای 10 میلیون تومان! ما فوتبال را بی نیاز کرده بودیم و با 5 میلیارد تومانی که از بابت صعود تیم ملی به جام جهانی نصیب فدراسیون شده بود، این فدراسیون را تحویل دادیم. حالا امروز بگویند فدراسیون چقدر درآمد دارد، بدهی هایش چقدر است و تا چه اندازه از کمک‌های دولت و سازمان تربیت بدنی بهره برده است.

وی با تاکید بر اینکه افکار عمومی باید فعالیت‌های فدراسیون در گذشته و امروز را مورد ارزیابی قرار دهند، افزود: مردم می دانند که چه کسی به فوتبال خدمت کرده است و چه افرادی نگذاشتند به این ورزش خدمت شود و به آن ضربه زدند.

دادکان داشتن تجربه، تخصص و دانش را در امر مدیریت ورزش به ویژه فوتبال تعیین کننده خواند و گفت: مدیری که این ویژگی‌ها را داشته باشد، در کارش موفق می شود، در غیر این صورت نمی تواند توفیقی داشته باشد.

"چرا محمد دادکان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال از برانکو حمایت می کرد و پشت او ایستاده بود؟"، وی در پاسخ به این پرسش هم گفت: من اگر پشت برانکو ایستادم به خاطر این بود که کارش مورد تایید ما بود و توانست به موفقیت دست یافته و تیم ملی را مستقیما به جام جهانی ببرد.

" مسئولان سازمان تربیت بدنی نمی خواستند من رئیس فدراسیون فوتبال باشم"، دادکان با یادآوری این موضوع گفت: با توجه به اینکه مسئولان سازمان نمی خواستند من در فدراسیون فوتبال بمانم، پیش از حضور در جام جهانی در مجمع عمومی فدراسیون از اعضا خداحافظی کردم و تاکید کردم پس از این مسابقات از سمت خود کناره گیری می کنم. متاسفانه در آن مقطع زمانی فشارها روی فدراسیون فوتبال غیر قابل قبول و تحمل بود با این حال من تا زمان برگزاری جام جهانی فشار را تحمل کرده و با تیم ملی و گروهی 50 نفره که مسئولیت آن بر عهده ام بود به آلمان رفتم.

وی در ادامه افزود: من در جام جهانی نماینده کشورم بودم اما متاسفانه پس از دیدار ایران - آنگولا حکم من لغو شد و از سمت ریاست فدراسیون عزلم کردند. اولین شخصی که این خبر را به من داد، سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بود که پس از دیدار ایران - آنگولا در دیدار با من خبر لغو مسئولیت من از فدراسیون فوتبال را اعلام کرد و گفت: "تاکنون سابقه نداشته که حکم یک رئیس فدراسیون در جام جهانی لغو شود!"

دادکان یادآور شد: پس از برکناری من از سمت ریاست فدراسیون یکسری مشکلات گریبانگیر فوتبال ایران شد که برای رفع آن کاری از دستم برنمی آمد. با این حال با وجود تصمیمات غیر ورزشی و اخلاقی مسئولان سازمان تربیت بدنی در قبال من اتخاذ کرده بودند، از سمت خود استعفا دادم تا مشکلات بیشتری برای فدراسیون فوتبال ایران به وجود نیاید.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال از اظهارنظر پیرامون آینده فوتبال ایران خودداری کرد و گفت: افکار عمومی باید در این مورد نظر بدهند. از آنجائیکه روزی من رئیس فدراسیون بوده ام، تمایل ندارم در خصوص فعالیت‌های فدراسیون فوتبال اظهارنظری داشته باشم و از کار مسئولان فدراسیون ایراد بگیرم. اعتقاد دارم آقای کفاشیان و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال در حد توانایی خود زحمت کشیده‌اند و اگر بگوییم برای اداره فدراسیون زحماتی را متحمل نشده‌اند، به آنها اجحاف کرده‌ایم. آنها در حد توان و گنجایش خود برای فدراسیون کار کرده‌اند و توانایی‌شان تا همین حد است. به همین خاطر از مسئولان فدراسیون فوتبال تشکر می کنم و امیدوارم سرازیری فوتبال ایران هرچه زودتر سیر صعودی به خود گیرد.

وی در ادامه به مشکلات حاشیه ای که گریبانگیر فوتبال ایران است، اشاره کرد و برای اثبات ادعای خود گفت: امروز رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بیشتر حرف می زند یا دبیرکل فدراسیون؟! زمانی که من رئیس فدراسیون بودم، رئیس کمیته انضباطی فقط یکبار مصاحبه کرد اما امروز رئیس این کمیته برای هر موضوعی اظهارنظر می کند و برای یک حکم انضباطی نشست خبری می گذارد، در حالی که اعلام حکم وظیفه دبیرکل فدراسیون است که کارهای اجرایی فدراسیون را برعهده دارد. اینها نشان می دهند که در فدراسیون فوتبال مسئولیت ها مشخص نیست و فدراسیون بی ثبات است و مسئولان نتوانسته اند محیط را در کنترل خود درآوردند.

ایراد از منشور اخلاقی مورد دیگری بود که دادکان بدان اشاره کرد و گفت: متاسفانه منشور اخلاقی در فدراسیون فوتبال درست کرده اند که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. آیا منشور اخلاقی فقط باید برای نیکبخت باشد؟! نیکبخت جوان این مملکت است و باید امثال او را حفظ کرد. اگر او را حفظ نکنیم خیلی راحت به کشورهای خارجی می رود آنجا بازی می کند. ما در زمان ریاست بر فدراسیون فوتبال هم مشکلاتی حاشیه‌ای و انضباطی داشتیم اما به جای برخوردهای حذفی با گفتگو و صحبت مشکلات را برطرف می کردیم.

دادکان همچنین در مقام دفاع از مربیان خارجی درآمد و گفت: من به مربی خارجی اعتقاد دارم. با وجود تمام احترامی که برای مربیان ایران قائلم اما معتقدم مربی خارجی بهتر می تواند به فوتبال ایران کمک کند. مربیان ایرانی، افرادی زحمتکش هستند و نباید از این حرف من ناراحت شوند اما بیشتر آنها به جز یکی دو نفر در یک سطح و حد هستند. باید از مربیان خارجی در تمام سطوح و رده‌ها استفاده کنیم چرا که توانایی مربیان ایران محدود و بسته است.

"نمره شما به عنوان یک کارشناس ورزشی به دوره چهارساله ریاست محمد علی آبادی بر سازمان تربیت بدنی چیست؟"، دادکان در پاسخ به این پرسش گفت: من به عنوان معلمی که 32 سال سابقه خدمت در ورزش و دانشگاه را دارد، می گویم ایشان باید واحد تربیت بدنی را مجددا "پاس" کنند!