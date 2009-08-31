به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامحسین مسعودی ریحانی نماینده اهر و هریس در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و رای اعتماد به آنان با استفاده از باقیمانده وقت فاضل موسوی در مخالفت با تصدی وزارت آموزش و پرورش توسط سوسن کشاورز اظهار داشت: به عنوان فردی که سی سال فضای آموزش و پرورش را درک کرده ام از معرفی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش گلایه دارم.

وی افزود: متاسفانه سرکار خانم کشاورز با وجود اینکه دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت است از کمترین تجربه حضور در کلاس و مدرسه در قامت معلم و آموزگار برخوردار نیست.

ریحانی ادامه داد: عدم آشنایی و قرابت با کلاس و مدرسه در کنار عدم تسلط به مشکلات کاری و ساختار آموزش و پرورش شکی در عدم توفیق گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی آموزش و پرورش شببهه ای برای ما باقی نخواهد گذاشت.

نماینده اهر و هریس تصریح کرد: بهتر از بنده اشراف دارید که برنامه یعنی نقشه راه و در برنامه وضعیت فعلی شناسایی شده و برای وضعیت مطلوب برابر اهداف پیش بینی شده راهکارهایی ارائه می شود. بنده هم ناگزیر مختصری از وضعیت وزارتخانه را ارائه می دهم.

ریحانی اظهار داشت: آموزش و پرورش ما متاسفانه طبقاتی شده است و عدالت آموزشی آن طور که انتظار می رفت نتوانسته در آن رخ بنماید، معنی آموزش و پرورش طبقاتی آن است که شرایط مساوی برای به فعلیت رساندن دانش آموزان مهیا نشده و هر کسی پول بیشتری داشته باشد از آموزش و پرورش بهتر و با کیفیت برخوردار می شود و این بدترین حالت حکومت داری است.

وی افزود: اگر وضع به این منوال ادامه یابد در سال آینده دیگر از فرزندان طبقات پایین مثل من و شما نخواهند توانست در حکومت جای داشته باشد. در روستاها و مناطق محروم آموزش و پرورش ما چندان تغییری صورت نگرفته است. وجود این شرایط و عدم به کارگیری نیروهای متخصص در روستاها و مناطق محروم باعث پایین آمدن کیفیت آموزش و پرورش می شود من در برنامه های خانم کشاورز موردی ندیدم که فاصله مدارس دولتی و غیر دولتی را کم کند یا مدارس روستایی بهبود ببخشد بلکه در برنامه خانم کشاورز تاکید بر توسعه و تقویت بخش غیر دولتی در فعالیتهای آموزش و پرورش جای دارد.

ریحانی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل پایین آمدن کیفیت آموزشی و انگیزه معلمان به عدم تامین معیشت معلمان برمی گردد. این سئوال پیش می آید که در سازمانی که بیش از یک میلیون نیروی توانمند و با تجربه و باسواد و تحصیلات بالا وجود دارد چه ضرورتی دارد از کسی استفاده شود که تجربه ای در این زمینه ندارد.