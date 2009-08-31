محمد رضا مهراد فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: داوطلبان شرکت کننده در این آزمون می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.zmoon.net از نتیجه نهایی پذیرش اطلاع یابند.

وی افزود: از میان تعداد شرکت کنندگان در کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد 300 هزار نفر در سال تحصیلی آینده پذیرش می شوند.

مهرادفر در ادامه به مهر گفت: 635 هزار نفر در آزمون غیر پزشکی و 165 هزار نفر در آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد شرکت کردند.

کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 تیرماه و آزمون پزشکی این دانشگاه نیز در جمعه 26 تیرماه برگزار شد.