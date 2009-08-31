دکتر محمود نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقتی بیماری شایع شد، مرگ و میر ناشی از آن طبیعی خواهد بود.

اولین مورد مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1) A) در کشور مربوط به زن میانسالی بود که به دلیل داشتن اعتیاد و زمینه بیماری هفته گذشته فوت شد.

نبوی در خصوص پیش بینی آمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس آنفلوانزای نوع A در فصل پاییز گفت: از قبل نمی توان آمار دقیق داد اما می توان پیش بینی کرد با توجه شیوع این بیماری تلفاتی نیز داشته باشد که قابل کتمان نیست.

پیش از این دکتر رسول دیناروند، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفته بود اگر 10 میلیون نفر در کشور به ویروس آنفلوانزای نوع A مبتلا شوند حدود 5/1 میلیون نفر نیاز به دارو پیدا می کنند.

نبوی با اشاره به اینکه 98 درصد مبتلایان به این بیماری بدون نیاز به دارو بهبود پیدا می کنند، افزود: مهمترین علت مرگ مبتلایان به ویروس آنفلوانزای نوع A ، ذات الریه یا همان عفونت ریه است که منجر به بستری بیمار در بیمارستان می شود.

به گفته معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، بروز مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس بیشتر در افراد سالمند و کسانی که دچار نارسایی تنفسی هستند، رخ می دهد.

آخرین آمار مبتلایان به ویروس آنفلوانزای نوع A در کشور که مربوط به هفته گذشته است 285 نفر اعلام شد که اغلب مبتلایان از افرادی بوده اند که از سفر حج به کشور بازگشته اند.

نبوی با اشاره به بالا بودن میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس در افراد بالای 80 سال افزود: پنج درصد مبتلایان را افراد سالمند تشکیل می دهد که 60 درصد آنان فوت می کنند.



