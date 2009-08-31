به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع حجت الاسلام رازینی و معارفه حجت الاسلام منتظری به عنوان رئیس جدید دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران گفت: در رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و آشوبگران رسیدگی به تخلفات و جرائمی که پس از انتخابات انجام شد وظیفه قوه قضائیه دادرسی عادلانه است و این دادرسی عادلانه باید نسبت به همه کسانی که جرمی مرتکب شده، اغتشاش کرده، به اموال عمومی آسیب زده اند و تشویش اذهان عمومی کرده اند و کسانی که حقوق متهمین را رعایت نکرده اند اجرا شود. نکته اساسی آن است که رسیدگی به پرونده های اغتشاشگران که دغدغه مردم است عادلانه باشد و ما پیگیری می کنیم چه در مراحل تحقیق و چه در صدور حکم برخورد عادلانه و منطبق با قانون باشد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: آنچه مورد انتظار مردم است آن است که با جرائم و تخلفات به صورت قانونمند برخورد شود.

وی بر دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها تاکید کرد و گفت: این دو محور کاری خواهد بود و تاکید ما به دست اندرکاران این پرونده ها و قضات آن است که دقت لازم را برای دادرسی عادلانه و سرعتی که مد نظر مردم است صورت دهند.

رئیسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا امکان توقف جلسات بعدی دادگاه وجود دارد گفت: هیئتی که روز گذشته حکم آن را ریاست قوه قضائیه صادر کرد، تشکیل جلسه نداده است و به امید خدا در اسرع وقت جلسه را تشکیل خواهد داد تا با حضور دست اندرکاران این پرونده ها (دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی) روند کار پیگیری شود.