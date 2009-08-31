به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی شامگاه یکشنبه در نشست هیئت اجرایی چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد افزود: اگر برنامه های فرهنگی را با توسعه قرآنی آغاز کنیم موفقیت بیشتری عایدمان می شود اما بودجه کمی به مسائل دینی و تبلیغات مذهبی اختصاص داده می شود.

امام جمعه مشهد گفت: از آنجا که دست اندرکاران در جهت ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی به اندازه نیاز جامعه امروز همت نکرده اند بنابراین عدم گسترش فعالیت های قرآنی منجر به کاهش بروز استعدادها در این زمینه شده است.

علم الهدی عنوان کرد: از آنجا که هنر اصیل دینی با احساسات انسانها گره می خورد و این نیاز دارای جایگاه ویژه ای در فطرت بشر است بنابراین توجه به هنر قرائت قرآن یکی از بهترین راه های جذب استعدادهای نهفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، مشهد را دارای پتانسیل فراوان در زمینه توسعه فعالیتهای قرآنی عنوان کرد و افزود: اگر هنر قرائت قرآن را با هنری که با موضوعیت قرآن سنخیت نداشته باشد در هم آمیزیم در واقع هتک حرمت به این کتاب آسمانی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در راس همه هنرهای دینی قرآن قرار گرفته است که از زمان نزول تا کنون خالص، ابتکاری و دست نخورده باقی مانده است.

خطیب جمعه مشهد گفت: قرآن می تواند به عنوان قوی ترین کتاب آسمانی در رفتار، کردار و جامعه بشری تاثیر گذار باشد.

وی گفت: از آنجا که مشهد به عنوان قوی ترین قطب فعالیت های قرآنی در کشور است زمینه بهره برداری بیشتر از آن نیز فراهم است.

عضو مجلس خبرگان رهبری هنر را جریان تکانه احساسات دانست و بیان داشت: از آنجا که احساسات هم در فرهنگ نقش اول را دارد ما با عبور از پنجره فرهنگی غرق در راهی می شویم که با استخدام در آوردن هنر در فرهنگ باعث نابودی فرهنگ می شویم.

اختتامیه چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت 12 شهریورماه در مشهد برگزار می شود.